Trasformare il proprio terrazzo in un orticello simpatico e facile da coltivare non è affatto un sogno. Tutti possono farlo, con la soddisfazione di vedere crescere verdure e ortaggi che più si ama. Presentiamo il metodo facilissimo per trasformare il terrazzo in un piccolo orto ricco di splendidi ortaggi e verdure sempre fresche.

Cercare di scegliere bene questo elemento

Il primo passo da fare per la coltivazione in terrazzo di ortaggi e verdure è procurarsi un terriccio di buona qualità.

Partiamo da un terriccio pulito da erbacce e radici, ma ancora meglio se acquistato nuovo poiché ha già tutte le caratteristiche giuste.

È importante che la pianta possa assorbire tutti gli elementi nutritivi di cui ha bisogno e non cresca in una terra già sfruttata e impoverita.

Avendo perciò un buon terriccio siamo sicuramente già a un buon punto per ottenere un promettente orticello in terrazzo.

I vasi giusti

Il metodo facilissimo in 3 passi per trasformare il proprio terrazzo in un piccolo orto ricco di ortaggi e di verdure sempre fresche prevede anche altro. Per la coltivazione in terrazzo il secondo passo riguarda la scelta dei vasi, poiché è in questi che metteremo le nostre piante.

I vasi migliori per coltivare gli ortaggi sono quelli lunghi di circa 80 cm per una profondità di 30 o 40 cm.

In questo tipo di vaso le piante hanno spazio per crescere e la loro forma allungata permette di sistemare più piante, anche diverse fra loro.

Comunque anche i classici vasi rotondi vanno benissimo se li abbiamo già o non riusciamo a procurarci quelli lunghi.

Meglio sistemare i vasi in modo che ricevano luce con un’esposizione ideale l’ideale verso sud.

Cosa coltivare in terrazzo

Sul terrazzo si possono tranquillamente coltivare pomodori, melanzane, peperoni, ma anche erbe aromatiche e verdure, certo non zucche e cocomeri. Questo è il terzo passo.

Per godere prima dei frutti, si possono acquistare delle piantine in vivaio e sistemarle nei vasi, oppure partire dai semi.

Per aiutare le piante a crescere forti in questa fase iniziale è bene dare un po’ di concime, così che la pianta riceva quella giusta spinta per crescere rigogliosa.

Seguiamo questi consigli del metodo facilissimo in 3 passi per trasformare il proprio terrazzo in un piccolo orto ricco d’ortaggi e di verdure sempre fresche.

Ed ecco anche una cosa importantissima da fare esclusivamente a maggio per le nostre piante.