Con chiamate e SMS spam, phishing e malware ormai i nostri smartphone e computer sono continuamente presi di mira.

Oramai siamo costantemente bersagliati. La maggior parte delle telefonate che riceviamo sono in realtà grandissime perdite di tempo. Una delle caratteristiche più fastidiose dei nostri smartphone, infatti, sono sicuramente le chiamate spam. Le riceviamo di continuo: mentre siamo al lavoro, mentre pranziamo, mentre facciamo sport, in ogni momento di relax. Ogni occasione è buona per disturbarci proponendoci assurde promozioni telefoniche, fantomatici risparmi sulle bollette o addirittura consigliandoci insensati investimenti.

La situazione è ormai ingestibile, perdiamo la pazienza non appena riceviamo una telefonata indicata come “possibile/presunto spam”. Perdiamo immediatamente la calma leggendo questa dicitura sul nostro display.

Come possiamo allora tutelarci? C’è un modo per riprenderci la nostra quotidianità?

Mai più insopportabile spam telefonico grazie a questi semplici consigli che renderanno la vita più rilassante

Ricordiamoci sempre che ignorare queste chiamate è spesso e volentieri il miglior modo per vivere meglio. Infatti, noteremo subito che questi operatori perderanno la speranza già dal terzo squillo e ciò li porterà a terminare automaticamente la chiamata.

Ma sulla quantità, ci sarà comunque qualche telefonista che prenderà di mira il nostro numero chiamandoci più volte al giorno. In questo caso basterà seguire qualche semplice ed utile consiglio.

Iniziamo col dire che molti dei nostri cellulari hanno funzioni integrate che ci permettono di bloccare sul nascere qualsiasi comunicazione spam. Ci basterà verificare questo dettaglio per essere subito più sereni.

In altre occasioni, invece, si può scaricare sul proprio dispositivo un’apposita applicazione per evitare spiacevoli disturbatori. Ci basterà scaricare la versione compatibile con il nostro sistema operativo e questa provvederà automaticamente a bloccare le chiamate indesiderate.

In alternativa potremo trovare app che permetteranno di identificare tempestivamente i call center più celebri per poi bloccarli automaticamente. Questo ci eviterà così lo stress di capire se sia il caso di rispondere o meno ad una chiamata da un numero a noi sconosciuto.

Così facendo potremo finalmente dire addio a tutto lo spam telefonico che tanto ci tormenta.

Forse non lo sapevamo ma…

Probabilmente pochissimi di noi sanno che, per evitare queste spiacevoli e noiosissime telefonate, basterebbe adottare un piccolo accorgimento in più. Una buona abitudine è quella di leggere sempre attentamente le norme di uso dei diversi siti su cui navighiamo. Molto spesso accettiamo inconsapevolmente di comunicare i nostri dati a ditte che si occupano di telemarketing. Dandogli così modo di disturbarci di continuo.

Adesso conosciamo attentamente la situazione.

