Ci avviciniamo ad un periodo particolare dell’anno che richiede l’accortezza di tutti coloro che desiderano piante veramente in forma. Allora attenzione perché è solo in maggio e con questo fantastico trucco che si possono ottenere piante forti e rigogliose tutto l’anno.

Un periodo di risveglio

Con la primavera si sono notati già su molte piante i primi coloratissimi fiori. Narcisi, giacinti, primule mughetti, tulipani e tanti altri si possono già ammirare in questo periodo. Molti arbusti e alberi sono anche in fiore come il glicine, le azalee, il ciliegio, il mandorlo, il biancospino, la magnolia.

Proprio per dare alle piante la possibilità d’esprimere tutta la loro forza e bellezza bisogna che concediamo loro un minimo d’attenzione.

Periodo di rinvasi

Comincia infatti con la primavera il periodo dei rinvasi e se occorre, è un’operazione assolutamente necessaria. Un modo per capire se una pianta ha bisogno di rinvaso, basta osservare il fondo del vaso. Lì c’è un buco che serve a far defluire l’acqua in eccesso durante l’annaffiatura o la pioggia. Se da questo fuoriescono le radici, allora è un segnale che il vaso è oramai troppo piccolo per le sue esigenze.

Se ad aprile le piante cominciano a germogliare e mettere i primi fiori, è soprattutto durante il mese di maggio che bisogna fare attenzione. È proprio in questo periodo che sprigionano tutta la loro forza per poter crescere, e hanno bisogno di un’attenzione particolare.

Per primo aiutiamole aggiungendo ogni due settimane del concime all’innaffiatura. È importante che non sia abbondante, poiché la pianta ha bisogno solo di un piccolo aiuto.

Ma la cosa più importante da fare a maggio riguarda l’innaffiatura. Per il buon sviluppo delle piante è necessario che il terreno non diventi mai secco. Inoltre se la temperatura supera i 25 gradi bisogna innaffiare molto. Solo rispettando questa regola semplice ma importantissima, potranno sostenere tutto lo sforzo vegetativo per trasformarsi in bellissime piante da godere tutto l’anno.

Ed ecco anche il trucco geniale per attirare qualche uccellino e le bellissime farfalle sulle nostre piante.