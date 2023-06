Luglio spumeggiante per 2 fortunatissimi segni zodiacali: a dirlo è l’antico oroscopo Maya

Per il mese di luglio, l’oroscopo Maya prevede tanta fortuna nel lavoro e in amore per due segni zodiacali. Tra successi, gratificazioni e colpi di fulmine, continua a leggere per scoprire se c’è anche il tuo segno!

Molti leggono l’oroscopo regolarmente. Alcuni lo consultano addirittura tutti i giorni, magari facendosi condizionare in scelte e decisioni. Durante i periodi di transizione dell’anno, anche i più scettici cedono alla tentazione di dare una sbirciatina. D’altra parte, le previsioni astrologiche si trovano ovunque: sui giornali, in TV e ovviamente sul web. Impossibile quindi non incappare in qualche previsione dell’astrologo di turno. Ora che siamo giunti a fine giugno e stiamo per entrare nel mese di luglio, molti saranno curiosissimi di sapere cosa li attende nel pieno dell’estate.

Se da calendario l’estate comincia a giugno, è però vero che l’atmosfera prettamente estiva la si comincia a respirare proprio nel settimo mese dell’anno. A giugno, infatti, molti sono ancora alle prese con la scuola e gli esami. Siamo proprio nel momento più indicato, allora, per consultare gli astri circa la stagione estiva. Per avere previsioni attendibili, può essere utile consultare più oroscopi, e magari affidarsi anche agli zodiaci di altre culture. Quello Maya, ad esempio, è molto interessante. Si tratta di un oroscopo molto antico, che affonda le sue origini a circa 4.000 anni fa. Vediamo quindi cosa ci prospetta per questo imminente mese di luglio 2023.

Il segno del Serpente nell’oroscopo Maya

Secondo le previsioni dei Maya, questo è l’anno del Serpente, a cui appartengono tutti coloro che sono nati nel periodo compreso fra il 4 maggio e il 31 maggio. In pratica, quindi, si prospetta un mese di luglio spumeggiante per 2 fortunatissimi segni zodiacali, che sono il Toro e il Gemelli.

Secondo l’oroscopo Maya, le persone che hanno il Serpente come animale guida sono molto affabili e sono altresì caratterizzate da un temperamento gioioso. Creative ed instancabili, sono persone che riescono a raggiungere tutti gli obiettivi che si prefiggono.

Luglio spumeggiante per 2 fortunatissimi segni zodiacali

Secondo le previsioni Maya, il mese che sta per cominciare porterà a Toro e Gemelli gratificanti successi in ambito lavorativo ed anche graditissime sorprese per chi è in cerca dell’amore. I nuovi incontri che faranno i single potrebbero infatti rivelarsi l’inizio di una storia importante e duratura, e non una semplice avventura estiva.

Ad ogni segno zodiacale è associata una pietra portafortuna che varrebbe la pena portare sempre con sé. Per dare quindi una mano al fato e renderlo più propizio, sarà utile sapere che le pietre associate ai Serpente sono lo smeraldo e la giada.