Villa da 200 metri quadri in vendita a ottimo prezzo nella località con la paradisiaca spiaggia Baia del Silenzio

Sui siti immobiliari si trovano sempre delle occasioni interessanti da prendere al volo, per chi ha soldi da investire. Ad esempio, in Liguria, esiste una villa da 200 metri quadri che si trova nel Comune che ospita una delle spiagge più belle d’Italia. Ovvero, la Baia del Silenzio. Ecco di cosa si tratta e quanto costa.

Molte persone decidono di comprarsi la casa di vacanza, al mare o in montagna. Si innamorano di una località e comprano casa per andarci a fare le ferie più mesi all’anno. Soprattutto dopo la pensione. Ecco perché si dovrebbero sempre controllare gli annunci immobiliari, perché potrebbero capitare delle occasioni da prendere al volo. Ad esempio, che ne direste di una villa da 200 metri quadri in vendita a ottimo prezzo, in Liguria? Collocata nel Comune dove si trova la famosa Baia del Silenzio che è stata annoverata tra le spiagge più belle d’Italia. Insomma, val la pena darci un occhio.

Sono diverse le occasioni per comprare casa al mare vicino alle spiagge più belle d’Italia

Magari, confrontandola con altre offerte, come la vendita di un bilocale a 35mila euro, a Favignana, dove si trova Cala Rossa. O come quella in vendita a Gioiosa Marea a 45mila euro. Insomma, le occasioni non mancano di certo. Tornando alla nostra villa, chi conosce la Baia del Silenzio, sa che si trova a Sestri Levante.

Ed è in questo Comune che troviamo la casa alla quale si riferisce l’annuncio immobiliare in questione. Si tratta di una villa bifamiliare in vendita a 110.000 euro. Dall’ampiezza notevole, considerando che si estende su 200 metri quadrati. In pratica, si potrebbe andare anche in due famiglie.

Villa da 200 metri quadri in vendita a ottimo prezzo. Ecco le caratteristiche della casa

Lo si trova su *Immobiliare.it e vediamo da cosa è composto. I locali sono 5, così disposti. Nel piano rialzato, si trovano il terrazzino, la cucina abitabile, il ripostiglio, la sala, due camere e il bagno. Al primo piano, invece, ecco il disimpegno, tre camere da letto, un grande terrazzo e un ampio bagno.

Questo secondo le indicazioni date dallo stesso privato che ha messo in vendita la villa. La cosa interessante è che si potrebbe suddividere in due appartamenti, essendo presenti due entrate. Va detto, però, che la casa è da ristrutturare.

(n.d.r. *rimandiamo direttamente all’annuncio presente nel sito immobiliare indicato, del quale non assumiamo alcuna responsabilità in merito al contenuto o alla veridicità di quanto segnalato.)