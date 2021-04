Un errore che molti fanno è utilizzare lo stesso make-up in ogni periodo dell’anno. Con il cambio delle stagioni si dovrebbe modificare il proprio look per valorizzare il proprio volto.

Se d’inverno sono preferibili make up più intensi e dai colori freddi, d’estate solitamente si applicano trucchi leggeri e dai colori tenui. Questo è dovuto al cambio di clima e al cambio di luce che è riflessa dal nostro volto in modo diverso in base ai periodi dell’anno.

Un trucco diverso per ogni stagione

Con la stagione calda si dovrebbe preferire un trucco leggero e tenue. L’ombretto deve essere di un tono freddo, l’eyeliner sottile e il fondotinta viene sostituito dalla terra.

Quest’anno pare che questa tendenza sarà ancora più accentuata col grande ritorno di un look che ha già conosciuto grossa fama negli anni ’90.

Il make up dalla semplicità rivoluzionaria che è in grado di esaltare la bellezza naturale di ogni viso

Stiamo parlando del nude look, un make up che dietro ad un’apparente semplicità nasconde una tecnica precisa. Il nude look risponde alla filosofia minimalista del less is more, ovvero meno è meglio. Questo make up è molto sobrio e se fatto bene fa sembrare che il viso sia quasi struccato.

Ma in che modo possiamo realizzare questo look per valorizzare i nostri tratti? Innanzitutto occorre idratare la pelle e le labbra e iniziare con un primer che uniformi la pelle. Poi si può scegliere di utilizzare un fondotinta leggero o una BB cream per coprire le imperfezioni.

Possiamo usare sulle guance un fard dal colore rosato che dia volume in maniera del tutto naturale. Poi possiamo applicare l’ombretto, che deve essere di massimo due toni più scuro della nostra pelle. Ora possiamo applicare in modo leggero un mascara del colore delle nostre ciglia cercando di mantenere un effetto naturale.

Se non vogliamo rinunciare al rossetto possiamo stendere un velo di rossetto dello stesso tono delle labbra per definirle. Ecco realizzato il nostro nude look, la nuova tendenza dell’estate 2021. È questo il make up dalla semplicità rivoluzionaria che è in grado di esaltare la bellezza naturale di ogni viso.