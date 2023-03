Il luogo in cui è nata la neomamma Aurora Ramazzotti a un’ora da Milano

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sono diventati nonni. Ieri, infatti, è nato Cesare, il primogenito dell’amata figlia Aurora e del compagno Goffredo Cerza. Una grande soddisfazione per quella che è stata la coppia cult dello spettacolo negli anni Novanta e che continua a far parlare di sé da molto tempo, nonostante la separazione avvenuta nel 2002. Dove hanno vissuto la parte più intensa della loro relazione e dove ha trascorso la sua infanzia Aurora? Scopriamolo insieme.

Nel verde della Brianza, a meno di un’ora da Milano. Un’oasi di pace e tranquillità per il cantante simbolo italiano negli anni Novanta e la compagna, quella Michelle Hunziker conosciuta a un concerto nell’estate del 1995. Aveva appena intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo, grazie anche al suo mentore, Marco Predolin, divenendo poi una delle donne più invidiate d’Italia. Il matrimonio tra i due fu un grande evento mediatico, condito dalla voce di Tina Turner, presente tra gli invitati.

La scelta della residenza, però, fu decisamente in controtendenza. Non la grande Milano, ma la verde Brianza, più precisamente un Comune di nemmeno 10mila abitanti collocato a Sud della provincia di Como, a pochi passi dal confine con quella di Monza e con quella di Lecco. Stiamo parlando di Inverigo, a 35 chilometri dal capoluogo lombardo e il cui territorio si estende fin quasi il Lago di Pusiano, distante 10 chilometri.

Inverigo, Il luogo in cui è nata la neomamma Aurora Ramazzotti e dove è cresciuta

Qui sorge Villa Aurora, la casa in cui ha vissuto la sua infanzia la figlia di Eros e Michelle. I coniugi hanno vissuto a Inverigo fino all’anno della separazione, nel 2002. La casa, poi, venne sostanzialmente abbandonata nel 2008. Sottoposta a lavori di ristrutturazione è stata poi venduta nel 2015.

Non solo Villa Aurora, però, rende questo piccolo paese brianzolo la meta ideale di una gita di primavera nel verde. In particolare, in questa zona, c’è un’altra peculiarità che fa sì che Inverigo sia simile a una famosa porzione di territorio toscano. Infatti, come a Bolgheri esiste il famoso viale dei cipressi esaltato da Giosuè Carducci, anche in questa amena parte della Brianza possiamo trovarne una sorta di replica. Va da Villa Crivelli fino al Santuario di Santa Maria della Noce, per circa due chilometri. Fu realizzato nel 1664 proprio per collegare la villa al luogo in cui, leggenda narra, apparve la Madonna nel 1501 ad alcuni bambini.

Ecco la mini Toscana della Brianza, con uno splendido viale dei cipressi

Oltre ai cipressi, si possono anche ammirare i ruderi di alcune statue, fino a giungere alla Scalinata del Gigante, l’ultimo tratto che conduce direttamente a Villa Crivelli, chiamata il Castello dalla popolazione locale, proprio perché posta su una collinetta. Al termine dei 400 gradini si potrà ammirare uno dei panorami più belli di tutta la Brianza.

A un’ora da Milano, ecco il luogo in cui è nata la neomamma e dove hanno vissuto la loro storia d’amore Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Inverigo, la prima casa di Aurora, diventata ieri mamma di Cesare.