Si trova in Puglia questa maestosa Cattedrale che si affaccia sul mare: consigliata anche da Gianni Morandi

La Cattedrale in Puglia consigliata da Gianni Morandi-proiezionidiborsa.it

La Puglia è una Regione meravigliosa che ci riserva sempre delle bellissime sorprese. A pochi km da Bari, c’è una città da visitare assolutamente e che ha rubato il cuore anche a Gianni Morandi. Scopriamo di che posto si tratta.

Dalle grandi città ai piccoli borghi medievali, dal mare alla montagna, dalla collina agli sconfinati spazi verdi. Tutti i luoghi del nostro Paese sono davvero affascinanti e meritano di essere scoperti. Meta di milioni di turisti, alcuni dei luoghi italiani devono essere visitati almeno una volta nella vita.

Pensiamo a Venezia, che con la sua bellezza riesce a far innamorare tutti i visitatori oppure a Roma, una delle Capitali più belle del Mondo. Ci fermiamo qui, perché la lista delle meraviglie italiane è davvero infinita.

Vieni a visitare la Puglia

Chi ama il mare cristallino ma anche i piccoli borghi, deve assolutamente visitare la Puglia. Dal Gargano al Salento, questa Regione offre ai suoi visitatori dei luoghi così belli da togliere il fiato.

Per conoscere e comprendere a pieno le tradizioni pugliesi è necessario catturare gli odori, i suoni e i suoi sapori.

Questa Regione ha mille volti. Non solo splendide località balneari, ma anche un entroterra tutto da scoprire; ricco di uliveti secolari, trulli, case bianche e masserie antiche.

I posti da visitare in Puglia sono davvero tantissimi, ma oggi parleremo di un luogo davvero particolare, che ha incantato anche Gianni Morandi.

A circa 50 km di distanza da Bari troviamo la città di Trani, soprannominata la perla del Sud e che si affaccia sul mar Adriatico. Proprio il porto è il luogo simbolo della città, costruito all’interno di una insenatura. Un luogo dove godersi il tramonto, fare delle bellissime passeggiate e che accoglie la movida estiva.

Si trova in Puglia questa maestosa cattedrale che ha rubato il cuore a Gianni Morandi

La Cattedrale di Trani è sicuramente uno dei simboli più importanti della città. Questa maestosa costruzione ha ammaliato il bravissimo cantante Gianni Morandi e sua moglie Anna. Una fotografia postata sui social, li ritrae abbracciati proprio in questo luogo.

“Stupenda, la Cattedrale di Trani!” con questa frase il cantante emiliano ha commentato lo scatto.

Ma torniamo alla bellissima Basilica. È composta da 3 chiese e mostra una maestosa facciata realizzata con la pietra bianca di Trani. Il campanile è posto lateralmente e nel punto più alto misura 59 metri. C’è la possibilità di visitare il suo interno, salire e ammirare la città dall’alto. Quindi si trova in Puglia questa maestosa Cattedrale, perfetta da visitare anche nel weekend di Pasqua.

Alla scoperta della città

A pochi passi dalla chiesa, troviamo il castello Svevo realizzato da Federico II di Svevia. Un edificio monumentale che si affaccia proprio sul mare. Al suo interno possiamo visitare le grandi sale e un museo dove sono custoditi reperti lapidei e ceramiche.

Nei pressi del porto troviamo il quartiere ebraico che custodisce 2 Sinagoghe. Inoltre, perdiamoci tra le viuzze del centro storico per ammirare i palazzi nobili e le chiese più belle.