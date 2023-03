Arredare casa in modo moderno ed elegante con poco: copia le idee chic dell’appartamento di Michelle Hunziker

Quando si deve arredare casa non si sa mai come e da dove cominciare, soprattutto se ricerchiamo uno stile moderno e contemporaneo. A complicare le cose poi è il budget, che ci impone dei limiti e scelte ben ponderate. Ebbene, non c’è bisogno di grandi spese, perché sono alcuni dettagli ed elementi che danno carattere e stile alla casa. Ce lo insegna anche Michelle Hunziker, showgirl famosa, col suo appartamento degno di una rivista di interior design. Dunque andiamo a scoprire com’è casa sua così da trovare idee per la nostra.

Michelle Hunziker è uno dei volti più celebri della nostra televisione e intrattiene un rapporto speciale col pubblico. Un rapporto che passa anche attraverso il suo canale social di Instagram, dove si mostra alla mano e non troppo distante dalla gente comune. A tal punto che, proprio dallo stesso, si possono ammirare diversi punti del suo curatissimo appartamento. Immagini da cui prendere spunto per arredare casa in modo moderno ed elegante con poco.

Dove vive Michelle Hunziker: entriamo nel suo appartamento

Michelle Hunziker, dopo il divorzio con Tomaso Trussardi, ha lasciato la villa a Bergamo ed è andata a vivere per conto suo in un appartamento di Milano. Tramite il profilo Instagram della showgirl possiamo farci un’idea dell’arredo. Infatti, al suo trasloco, la Hunziker ha dedicato un video alla casa per mostrarne alcuni punti ai suoi followers.

Altre caratteristiche invece trapelano da ulteriori contenuti caricati. Si tratta di un appartamento luminoso e dotato di vetrate panoramiche. Sembrerebbe avere un arredo minimal, ma non per questo poco accogliente e sofisticato, anzi. Appare arioso, fresco e confortevole, nonché curato nei piccoli dettagli. Le pareti sono perlopiù pitturate di bianco e in alcune stanze si intravede un parquet chiaro, il che aumenta la luminosità dell’intero appartamento. Un chiarore completato dalle porte in legno chiaro e dagli infissi bianchi.

Le idee per arredare casa in modo moderno ed elegante con poco

Gli interni della casa della Hunziker non sono carichi, hanno l’essenziale e poche suppellettili. Tutto si gioca su tonalità pastello e rilassanti, nonché su materiali di diversa consistenza. Si intravedono delle leggere tende bianche e grigio perla in lino e una morbida moquette semipelosa beige. Non mancano però toni più decisi: un divano grigio ad angolo carico di cuscini del medesimo colore, tra cui spicca uno in rosa antico scuro. Una nuance che richiama la parete posteriore tinta del medesimo colore.

Vi è la ricerca di un’atmosfera naturale e armonica, alla quale contribuiscono alcuni elementi. Diffusori con oli essenziali ed elementi floreali, quale un’orchidea e un vaso di rose pastello. Sulla stessa linea d’onda, una parete con carta da parati bianca e foglie verdi, che richiamano i cuscini della medesima fantasia sui divanetti bianchi esterni. Semplici le cornici medio grandi bianche con le foto delle figlie, tra cui alcune in bianco e nero, disposte affiancate in modo parallelo.

Stesso stile anche in cucina e in camera. Nella prima risalta un piano in marmo chiaro e un frigorifero grigio metallico. Nella stanza da letto, quest’ultimo ha uno schienale imbottito che sembra unirsi agli scaffali di forme geometriche superiori bianco rosati. Mentre in bagno vezzo più ricercato la rubinetteria dorata, che risalta nel candore generale. Segniamo i vari elementi e potremmo così ricercarli. Data la loro foggia semplice non avremo difficoltà a trovarli simili e a ricrearli spendendo poco. Il risultato finale sarà sublime. Dunque Michelle Hunziker non è solo un esempio per la sua forma fisica e il suo taglio di capelli, ma anche per gli arredi degli interni.