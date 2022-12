Città medioevali poco conosciute della Toscana in cui assaggiare buon vino in vacanza vicino al mare

Assaggiare buon vino in vacanza in Toscana-proiezionidiborsa.it

Festività alternative immersi nella natura tra boschi, vigneti e belvedere da cui ammirare il mare della Toscana. Questi i motivi per cui scegliere le piccole località tutte da scoprire

Quando arriva il periodo natalizio abbiamo bisogno di luoghi da scoprire in cui passare vacanze stimolanti. Viaggiare rimanendo in Italia ci dà modo di conoscere posti nuovi in grado di stupirci. Per esempio, se non consociamo la costa degli etruschi e San Vincenzo dovremmo proprio rimediare. Si tratta di una cittadina ricca di colori con un’attività alberghiera importante in grado di soddisfare ogni nostra richiesta.

Il mare è fondamentale da queste parti eppure sono le aziende agricole ad aver fatto dei prodotti del posto una vera eccellenza. Se siamo appassionati di vino, possiamo visitare le grandi cantine della Val di Cornia, se ci piace l’avventura possiamo trascorrere il tempo nei parchi divertimento. E le città d’arte della Toscana sono vicinissime. Potremmo trascorrere delle vacanze natalizie all’insegna del buon cibo e dell’ottimo vino raggiungendo questa località con estrema facilità.

Prodotti di prima qualità e clima tutto da godere

Il buon vino è un comune denominatore per molte città medioevali poco conosciute della Toscana. Per esempio, le cantine di Bolgheri producono ottimo vino. Il nome della cittadina deriva dall’insediamento militare che difese le postazioni dall’attacco dei bizantini. Sono posti ricchi di storia e interesse artistico e religioso. Le chiese e la natura circostante attirano l’attenzione dei turisti. Il borgo molto antico si sviluppa intorno al castello medioevale, il Viale dei Cipressi divenne celebre grazie ai versi di Carducci.

Sarebbe proprio la vicinanza del mare a far si che i vini siano di qualità eccelsa. Ma anche le Colline Metallifere i cui boschi hanno conservato un ecosistema delicato e complesso.

Percorrendo la via Aurelia possiamo visitare spiagge e pinete in cui fare escursioni a contatto con la natura. Le vacanze in questi posti sono all’insegna della genuinità, le gite tra i luoghi antichi e la scoperta dei vari territori terrà accesa la nostra curiosità durante la permanenza.

Bolgheri e i comuni vicini si illuminano a festa per i giorni di Natale e ci regalano momenti spensierati differenti rispetto a ogni altra location a cui potremmo pensare.

Città medioevali poco conosciute della Toscana e percorsi indimenticabili

Anche nella Costa degli Etruschi il Natale è particolare con gli eventi sportivi in mare, i mercatini di Villa Fabbricotti, il cinema al mattino e le visite guidate nei palazzi antichi abitati dai fantasmi.

Populonia è stata un antico insediamento etrusco da cui è possibile raggiungere facilmente sia Livorno che Piombino, del cui Principato faceva parte durante il Medioevo. Populonia è un’esperienza indimenticabile dal punto di vista culturale e paesaggistico. Il Parco Archeologico di Baratti e Populonia si affaccia sul mare e le tombe antiche possono essere visitate in un clima unico.

Gli amanti della natura e del trekking ne hanno fatto un punto di riferimento, i percorsi del Parco permettono di esplorare boschi fino alla cima in cui troviamo dei belvedere che levano il fiato. Sempre affacciati sul mare, la scelta è tra il percorso inferiore e quello superiore. A pochi chilometri si trova il Resort Poggio dell’Agnello che si può raggiungere a piedi oppure in bicicletta.