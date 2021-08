Non sappiamo davvero perché, ma in estate abbiamo voglia di evadere. Ad aiutarci ci sono i libri. Con la bella stagione, però, a volte ci troviamo a prendere in mano dei volumi che non avremmo degnato di uno sguardo. Questo è il caso del libro piccante che sta facendo impazzire i più giovani.

A conquistare è soprattutto lo sviluppo dei personaggi e le loro storie d’amore. A sorreggerli c’è una trama ben costruita con un mondo immaginario in cui ci sentiremo completamente immersi. Si tratta del libro perfetto per salutare gli ultimi giorni di agosto.

Il libro piccante che sta facendo impazzire i più giovani

Il libro in questione si chiama “La Corte di rose e spine”. L’autrice è Sarah J. Maas. Ormai è diventata fra le più popolari non solo negli Stati Uniti ma anche nel resto del Mondo. Il suo merito è di saper creare delle serie che riescono a catturare il grande pubblico. Infatti, nella rete sono caduti anche quei lettori generalmente non interessati al genere fantasy. Forse perché al centro non c’è solo un universo fantastico, ma una rete di storie e personaggi che ci dà tutto quello di cui abbiamo bisogno.

La Corte di rose e spine è il primo libro di una trilogia a cui si è recentemente aggiunto uno spin off. Non dobbiamo, però, subito impegnarci a leggere tre libri. Infatti il primo libro si “regge in piedi” da solo. Consideriamo che dall’anno della sua uscita è diventato un popolarissimo bestseller.

La trama

La protagonista si chiama Fayre, una ragazza umana molto povera. Lei vive insieme alla sua famiglia vicino al muro che divide gli umani dalle fate. Non dobbiamo, però, immaginarci le dolci fatine alla “Peter Pan”. Sono degli esseri dall’aspetto umano, ma con poteri magici legati agli astri e alle stagioni.

Fayre è costretta ad andare a caccia per far sopravvivere le sue sorelle e suo padre malato. Un giorno, però, uccide quello che credeva essere un grosso lupo ma che era in realtà una fata sotto mentite spoglie. Questo cambierà completamente la sua vita. Un altro lupo venuto dall’altro lato del muro è venuto a reclamarla. Questo farebbe parte dell’accordo che umani e fate avevano stretto centinaia di anni prima.

La ragazza, quindi, dovrà abbandonare la famiglia e andare a vivere al di là del muro circondata da che gli umani avevano imparato a odiare. Le fate per loro sono dei mostri in piena regola. Se la trama vi sembra vagamente familiare è perché è costruita sulla falsariga della bella e la bestia.

Nel regno in cui è stata portata, però, incontrerà Tamlin. Un Lord che cerca di sfuggire a una terribile minaccia. Fayre e Tamlin cominciano lentamente a conoscersi. A complicare le cose, però, c’è il fatto che tutta la Corte è sotto un terribile maleficio. Da anni sono costretti a indossare continuamente delle maschere. Riuscirà la protagonista ad andare oltre l’apparenza e pregiudizi?

Approfondimento

Un libro best seller che non potremo smettere di leggere in spiaggia.