Settembre è ormai alle porte e perdere qualche fastidioso “chiletto”, accumulato durante l’estate, diventa un desiderio comune.

Inutile negarlo, complici le belle giornate e la voglia di divertirsi non abbiamo badato molto alle calorie. Inoltre, in un clima caldo e ricco di spensieratezza, aperitivi, cene e grigliate sotto le stelle non hanno certamente agevolato una sana alimentazione e un perfetto stile di vita.

Dunque, a pochi giorni dalla fine di agosto, periodo tradizionalmente dedicato alle ferie e alle vacanze, si pensa nuovamente a come rimettersi in forma.

Prendendo spunto da una ricerca condotta dall’Università di Birmingham, avevamo già parlato dell’argomento. In un precedente articolo avevamo detto che per dimagrire non servono miracoli ma questo semplicissimo trucchetto prima di pranzo.

Quest’oggi, invece, parleremo di un altro interessante studio condiviso anche dalla Fondazione Umberto Veronesi. Una ricerca che svela come evitare l’aumento di peso con pochi e semplici accorgimenti.

Secondo la scienza questa semplicissima azione permetterebbe di non ingrassare ma molti lo ignorano

Secondo i ricercatori, infatti, chi vuole mantenersi in forma dovrebbe svolgere quest’azione semplicissima che permetterebbe di non ingrassare.

In buona sostanza, per non ingrassare bisognerebbe cominciare il pranzo o la cena con della frutta.

Per molti potrebbe sembrare inconcepibile iniziare un pranzo mangiando della frutta che, normalmente, gustiamo solamente a fine pasto.

Eppure, questa nuova abitudine potrebbe salvare la vita, o meglio il “punto vita”, a chi non riesce a contenersi a tavola.

Iniziare un pasto dalla frutta gioverebbe al nostro organismo, anche in termini di energia acquisita dagli alimenti.

Una regola che trova riscontro soprattutto se si mangia fuori casa. Ad un pranzo o ad una cena cosiddetta a “buffet”, ad esempio.

Lo studio, infatti, mostra come l’assunzione di frutta aumenterebbe il senso di pienezza, riducendo velocemente il desiderio di altro cibo.

La ricerca ha visto la partecipazione di diversi commensali, a cui è stata data la possibilità di scegliere il pranzo a buffet. Sul primo tavolino presenti frutta, yogurt ed altri alimenti ricchi di fibre. Sul secondo, invece, cibi più gustosi ma decisamente anche più calorici.

Gli studiosi hanno riscontrato un fenomeno chiamato “effetto trigger”. Chi aveva cominciato il pranzo mangiando frutta e yogurt ha poi continuato scegliendo altri alimenti più salutari.

Dunque, secondo la scienza questa semplicissima azione permetterebbe di non ingrassare ma molti lo ignorano. Ovvero, occorre analizzare prima tutti i cibi che abbiamo a disposizione. Poi, possibilmente cominciare sempre dai cibi anche meno gustosi ma più salutari.

