Giugno sta per iniziare e molti di noi colgono al volo l’occasione e il bel tempo per riconnettersi con la natura ed esplorare le meraviglie presenti del proprio territorio, che spesso vengono ingiustamente lasciate da parte. Per questo, oggi proponiamo una meta vicino a Milano per poter trascorrere una bella domenica di relax. Infatti, queste cascate bianco latte sono veramente particolari e da secoli hanno attirato l’interesse di personaggi famosissimi. Scopriamo insieme la storia molto particolare che si cela dietro a questo luogo.

Su quel ramo del lago di Como

Moltissime persone hanno scelto di trasferirsi a Milano per lavoro e spesso rimpiangono le bellezze naturalistiche di altre parti d’Italia. Però, anche se meno conosciuta, anche la regione Lombardia vanta dei veri e propri angoli di paradiso, ideale per weekend veloci fuori porta. Questi si stanno riscoprendo recentemente, anche a causa di eventi di risonanza mondiale, come l’Expo. Ad esempio il lago di Como di manzoniana memoria, da sempre meta turistica preferita dalle star, è entrata nel cuore dei comuni mortali anche per la buona pubblicità fatta dal film House of Gucci. In questa pellicola recente di enorme successo infatti si possono vedere i luoghi più iconici del capoluogo meneghino e dei suoi immediati dintorni.

Queste cascate bianco latte hanno stregato pure Leonardo da Vinci e sono una delizia per gli occhi e una gioia per i turisti

Se si desiderasse, però, scoprire una chicca veramente autentica è necessario recarsi nei pressi di Varenna, in provincia di Lecco. Qui è, infatti, presente la sorgente di Fiumelatte che dà vita al fiume più minuto di Italia. Il nome fiabesco è dovuta al fatto che, essendo presenti delle cascate, l’acqua si presenta spumosa e per questo ha un colore perennemente lattiginoso. Anche Leonardo è stato affascinato da questo fenomeno che è citato nel foglio 214 del suo Codice Atlantico sotto il nome arcaico di “Fiumelaccio”. Si tratta infatti di un fenomeno causato dalla pressione. Per ammirarlo però è necessario rispettare la sua stagionalità. Si tratta infatti di un torrente temporaneo, che compare solamente nel lasso di tempo compreso fra fine marzo e ottobre.

Arrivati a Varenna è necessario da Piazza San Giorgio arrivare al cimitero. Da lì si continua lungo la scalinata alla propria sinistra. Una volta percorsa si troverà un sentiero che costeggia il lago e porta in questo luogo suggestivo.

