Continua a esserci semaforo verde e da oggi in poi, sono attese ulteriori salite a Wall Street. Infatti, lo scenario atteso dal 30 agosto al 3 settembre è il seguente:

fra lunedì e martedì dovrebbe formarsi il minimo per poi lasciare spazio, fra fisiologici alti e bassi, ad un rialzo fino a venerdì, prevista come giornata di massimo settimanale.

Cosa attendere quindi da ora in poi?

Quali sono i livelli da monitorare per il trend di brevissimo per la giornata odierna?

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo in corso. Inversione rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 35.499.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 15.165.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 4.513.

Sono attese ulteriori salite a Wall Street. Segnale rialzista su Amazon

Negli ultimi tempi ci siamo occupati di questo titolo ed il nostro Ufficio Studi, dopo aver seguito il recente ribasso, negli ultimi giorni aveva messo l’accento su una possibile accelerazione rialzista.

Il titolo Amazon (NASDAQ:AMZN), ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione del 30 agosto al prezzo di 3.421,57 in rialzo del 2,15% rispetto alla seduta precedente. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 2.881 ed il massimo a 3.773,08.

Analisi sommaria di bilancio

Sia le raccomandazioni degli altri analisti (46 giudizi), che i nostri calcoli, elaborati tenendo conto degli ultimi 4 anni di bilancio, portano ad un fair value in area 4.310 dollari circa per azione.

I livelli da monitorare per mettere in campo una strategia di investimento con risk reward a favore:

Da ora in poi si prevede una fase direzionale rialzista. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 3.210, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 3.773 e poi 4.000. Supporto di brevissimo a 3.355. Resistenza di breve a 3.637. Il consiglio è di comprare il titolo ai livelli attuali e mantenerlo sia di breve, che di medio lungo termine.