Quest’anno va di moda il taglio corto e un po’ push up, ma siamo totalmente sicure che ci stia bene? Dipende dalla forma del viso. Magari ci dona di più un taglio lungo o scalato. Oggi quindi vedremo il giusto taglio di capelli d’avere a seconda della forma del viso. Ovviamente non è una legge scritta e i capelli si possono tagliare come uno meglio crede, però nel mondo dell’hair-styling ci sono delle regoline.

Non è però solo un questione di viso

In realtà però non è solo ed esclusivamente una questione di viso. Perché in realtà ci sono anche tanti altri fattori fisici di cui bisogna tenere conto quando si fa un taglio di capelli. Non solo la forma del viso, ma anche la forma del naso, il collo, le spalle, le orecchie, la fronte e le spalle. È tutta una questione di equilibri alla fine. Per questo motivo è saggio chiedere al parrucchiere esperto il miglior taglio in base alla persona, non solo ed esclusivamente alla forma del viso. Ma per farci una piccola idea, vediamo il giusto taglio di capelli d’avere a seconda della forma del viso.

Le 3 forme del volto

In genere il volto si può dividere in tre categorie: allungato, spigoloso e tondeggiante. Questo in linea di massima, perché poi ci potrebbero essere i mix come ad esempio un volto a diamante.

Per chi ha un viso allungato si consiglia un taglio di capelli push up, proprio come quello che sta andando di moda quest’anno. Ad esempio il bob o il caschetto. Chi ha un viso invece spigoloso si consigliano tagli di capelli che danno volume alle radici e che ovviamente addolciscano le linee. Chi ha un viso tondeggiante il taglio può essere medio-lungo, un po’ slim e aderente al viso.

Ed ecco a grandi linee dei semplici consigli da seguire per il taglio di capelli. Ricordarsi sempre però di chiedere al proprio parrucchiere, perché saprà creare un taglio veramente speciale ed ad hoc.

