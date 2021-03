Un grave errore che spesso si commette è quello di scegliere il fondotinta di un colore sbagliato. Il fondotinta deve essere dello stesso incarnato della pelle. Non deve essere più scuro né più chiaro. Se si desidera un effetto abbronzato si consiglia di usare la terra, non il fondotinta. Quindi ecco come capire se il colore del fondotinta è giusto e dove bisogna provarlo. Il compito di questo prodotto è quello di rendere il colore della pelle omogeneo e magari di coprire qualche imperfezione o rossore.

In commercio esistono moltissimi prodotti e alla fine ognuno usa quello con cui si trova meglio. Magari c’è chi ama il fondotinta in polvere, chi ama quello liquido, chi ama applicarlo con la spugnetta, chi invece con il pennello e chi picchiettarlo con le mani. Quello che è veramente importante capire è la giusta tonalità.

Per capire il colore giusto da scegliere si può chiedere direttamente al beauty expert presente nello store oppure bisogna guardare le vene del polso. Queste solitamente sono di due colori: possono essere blu oppure verdi. Anche i sottotoni del fondotinta si possono dividere in due colori: caldi e freddi. Il sottotono caldo è perfetto per chi ha le vene verdi, quello freddo invece per chi ha le vene blu. Questo è un metodo che si tramanda da generazione in generazione, quindi non è esatto al 100%, ma può essere orientativo.

Su quale parte del volto o del corpo provarlo?

Molto spesso si prova sul dorso della mano. In realtà non è quello il posto giusto. Infatti bisogna provarlo sul viso, per la precisione da metà guancia in giù fino al collo. Se la pennellata sul collo scompare allora significa che quello è il giusto colore da usare. Questo perché così non si crea uno stacco netto tra viso e collo.

