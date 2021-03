Quest’anno sarà di nuovo una Pasqua anomala e i classici delle festività saranno ancora una volta da rivedere e riscrivere.

La gita fuoriporta di Pasquetta con l’immancabile grigliata sarà da rinviare a tempi migliori. La nostra bella Penisola ci attende e in un prossimo futuro avrà tanto bisogno che gli italiani tornino a fare i turisti in Italia.

Nel frattempo, però, non è detto che dobbiamo rinunciare al piacere di una grigliata in famiglia.

Per chi non avesse un giardino o un terrazzo dove utilizzare il barbecue, ci sono delle valide alternative.

Certo, in casa meglio non creare fumi né odori troppo forti ma ecco alcune soluzioni per la Pasquetta 2021: la grigliata in casa.

Le griglie da tavola

Questo tipo di griglia ha un ingombro veramente ridotto. La forma ricorda quella di un uovo a metà e si può direttamente collocare sul tavolo da pranzo. I commensali si potranno servire direttamente dalla griglia. Sono disponibili molti colori vivaci, dal verde al giallo, all’arancione e sono ottimi per un table setting estivo.

Il funzionamento è intuitivo e richiede pochi passaggi. L’alimentazione è a batteria o ad energia elettrica.

Non produce fumi e soprattutto non scotta perché ha una doppia camera dove viene disperso il calore.

Presentano un sistema di ventilazione che distribuisce il calore prodotto dal carbone e la temperatura si regola tramite una valvola.

Con le griglie da tavola si ottiene anche un risparmio dell’utilizzo del carbone che può arrivare anche al 50%.

Il barbecue a pellet

I BBQ a pellet è sicuro ed ecologico perché non produce fumi tossici. Il combustibile è costituito da pellet che è un prodotto economico venduto sotto forma di piccoli cilindri di segatura compressa. La fiamma è protetta e i residui di cenere sono davvero scarsi.

Come i grill da tavola sono trasportabili e occupano poco spazio. In commercio ci sono, poi, dei pellet aromatizzati all’alloro, al ginepro etc. Tutti da provare anche in casa o sul balcone.

La griglia elettrica in ceramica

Un grill da usare anche se piove e se le condizioni meteo sono avverse. Nei normali barbecue l’olio o il grasso, finendo sul fuoco, creano fumo puzzolente e fiammate.

Con i grill da interno questo non può avvenire perché dotati di una vaschetta salvagoccia dove si raccoglie il grasso che cola. La temperatura è regolabile con termostato.

Il design prevede una parte antiaderente nera dallo stile rustico. Il nostro consiglio è quello di posizionare il grill al centro della tavola e utilizzare piatti in ceramica color terracotta.

Per la Pasquetta 2021: la grigliata in casa è un appuntamento davvero irrinunciabile!