Dopo un +210% nell’ultimo anno cosa ci si può aspettare ancora dal titolo Portobello? Ancora un titolo in salita.

Questa è la risposta suggerita dall’analisi dei fondamentali del titolo e dall’analisi grafica.

Ad esempio, se si confronta il fair value di Portobello (100 euro) con le attuali quotazioni (23 euro) si vede come il titolo sia sottovalutato di oltre il 300%. Anche se non questi livelli di sottovalutazione, anche l’analisi sui multipli di mercato ci restituisce un titolo sottovalutato del 50% circa. Questo livello di sottovalutazione, poi, è confermato anche dal giudizio degli analisti che hanno un consenso medio accumulare e un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 40% circa.

Ci sono, quindi, tutti i presupposti affinché Portobello continui a salire.

Prima di passare all’analisi grafica facciamo notare che dalla pubblicazione di un report su Portobello in cui si consigliava l’acquisto del titolo (Dopo un anno tribolato un titolo azionario sottovalutato di almeno il 140% potrebbe esplodere al rialzo) il titolo ha guadagnato circa il 50%.

Dopo un +210% nell’ultimo anno cosa ci si può aspettare ancora dal titolo Portobello? I suggerimenti dell’analisi grafica

Il titolo Portobello (MIL:POR) ha chiuso la seduta del 15 marzo in rialzo del 12,75% rispetto alla seduta precedente a quota 23,0 euro.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista e al momento non si intravedono segnali di pericolo, anzi. Dopo la prima seduta della settimana si stanno creando i presupposti per la rottura della resistenza in area 22,5 euro (I obiettivo di prezzo). In questo caso le quotazioni potrebbero accelerare verso il II obiettivo di prezzo in area 28,4 euro e a seguire verso la massima estensione rialzista in area 34,4 euro. Ci sono, quindi, le potenzialità per un rialzo del 50% circa rispetto ai livelli attuali.

La mancata rottura di area 22,5 euro, invece, potrebbe provocare un ritracciamento fino in area 20,2 euro. Solo una chiusura settimanale inferiore a 18,85 euro farebbe scattare l’inversione di tendenza.

Lo Swing Indicator è saldamente rialzista.

Time frame mensile

L’impostazione di lungo periodo è rialzista e solo una chiusura mensile inferiore a 19,15 euro (I obiettivo di prezzo) la farebbe invertire al ribasso. Anche in questo caso il potenziale rialzista è di oltre il 50% rispetto ai livelli attuali.