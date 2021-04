Prima o poi capita a tutti di dover sapere quanto pesano i nostri cani o gatti. Magari sono un po’ in sovrappeso e dobbiamo metterli a dieta, o stanno poco bene e dobbiamo dar loro delle medicine. È quindi importante riuscire a pesare con facilità i nostri amici a quattro zampe. Ecco quindi il geniale trucco per pesare cani e gatti in casa con precisione senza dover andare dal veterinario.

Un’operazione non semplice

A prima vista pesare cani e gatti sembra semplice. Molto spesso però i nostri animali non ne vogliono sapere di collaborare. Quando proviamo a metterli su una bilancia questi si muovono, scappano e i risultati non sono mai affidabili. Per questo motivo molti finiscono col rivolgersi a veterinari o centri di toeletta.

Muniti di pazienza e bilance adatte questi professionisti riescono spesso a dirci quanto pesano i nostri animali. Per fortuna però esiste un metodo semplicissimo per sapere questa informazione senza dover nemmeno uscire di casa. In pochi attimi avremo i risultati che ci servono senza fatica e senza spaventare i nostri amici animali!

Pesare gli animali senza fatica

Il geniale trucco per pesare cani e gatti in casa con precisione è perfetto per gatti e cani di piccola taglia. È però consigliato ottimo anche per i proprietari di altri animali come conigli e cavie. Purtroppo, se non siamo molto forti, non possiamo però pesare in questo modo i cani più pesanti o di grandi dimensioni. Come prima cosa dobbiamo munirci di una bilancia pesapersone. Il consiglio è quello di utilizzare una bilancia elettronica che mostri con precisione anche gli etti.

Dopodiché dobbiamo pesare solo noi stessi. Una volta ottenuto il risultato dobbiamo prendere in braccio il nostro amico a quattro zampe. A questo punto, senza aver cambiato il nostro abbigliamento per non modificare i risultati della bilancia, dobbiamo pesarci di nuovo. Avremo velocemente le informazioni che ci servono un po’ di matematica. Sottraendo il nostro peso iniziale al risultato della seconda pesata scopriremo, infatti, quanto pesano i nostri cani e gatti!