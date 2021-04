In questo articolo andremo a parlare di una pianta che cresce spontanea in alcuni boschi, riconoscibile grazie alle sue foglie carnose e all’intenso odore d’aglio. Questa fantastica pianta aromatica si comporta come naturale antibatterico e ha un effetto repellente per tantissimi insetti dannosi. Mentre è invece ottima per attirare quelli insetti utili per l’orto, come ad esempio le api.

Scopriamo allora insieme una insolita pianta aromatica perfetta per impreziosire e difendere il nostro giardino: l’aglio orsino.

Come coltivare l’aglio orsino

Grazie alle sue capacità repellenti questa pianta è perfetta per proteggere i nostri orti e giardini. Dovremo però seguire alcune piccole indicazioni per poterla crescere con successo. L’aglio orsino è una pianta che non ama particolarmente il sole diretto e predilige i climi temperati: sarà quindi necessario trovargli un punto dell’orto più riparato per permettergli di crescere al meglio.

Possiamo piantarlo sia in autunno, a partire dal bulbo, e sia in primavera, se invece abbiamo acquistato una piantina. Ricordandoci però sempre che questa variante dell’aglio necessita di un terreno con una discreta quantità di calcare, molto fertile e ben drenante.

Tutte le sue proprietà

L’aglio orsino, come l’aglio comune, è un potente antibatterico, vermifugo, antimicotico e antimicrobico: proprio per questo, infatti, in origine veniva spesso utilizzato per conservare i formaggi.

Grazie alle sue molteplici proprietà parliamo di un ottimo alleato nella lotta al colesterolo, oltre ad essere anche un potente disintossicante. Alcuni studi hanno poi riscontrato l’utilità di questa pianta nel prevenire gli attacchi di cuore, grazie alle sue proprietà ipotensive che condivide con l’aglio comune.

Proprio grazie ai suoi molteplici effetti benefici possiamo trovare l’aglio orsino come eccezionale ingrediente in cucina. Sono infatti molto famosi i piatti come il pesto di foglie e steli di aglio orsino e le frittate preparate con i suoi bulbi. Ecco che in questo articolo abbiamo spiegato perché l’aglio orsino è una insolita pianta aromatica perfetta per impreziosire e difendere il nostro giardino.

