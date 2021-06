È bellissimo sedersi in giardino e ammirare il nostro bellissimo prato naturale. Questa distesa verde intervallata dalle nostre piante preferite che ci fa sentire a contatto con la natura. Un piccolo angolo di paradiso anche in città. Ma curare il giardino, e soprattutto il prato, non è sempre semplice. Delle volte, nonostante i nostri sforzi, ci ritroviamo con un prato poco omogeneo. Magari con delle buche causate dalle talpe o dai nostri amici a quattro zampe. O semplicemente zone di terreno in cui l’erba non vuole crescere.

Le buche nel prato o zone glabre

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le cause possono essere diverse. Animali che scavano o terreno poco fertile in quella parte di giardino. Magari il terreno prima della semina non è stato arieggiato a dovere. E quindi alcune zone risultano meno fertili. Se si tratta di questo, si può provare a smuovere la zona con il rastrello. E passare alla semina. Dovrebbe essere sufficiente a eliminare le zone un po’ spelacchiate.

Il geniale motivo per cui tanti stanno mettendo della carta igienica in giardino

Ma se invece abbiamo buche sparse un po’ ovunque, solo la semina non basta. Perché il terreno ha bisogno di far crescere nel modo giusto le sementi. Quindi ecco un metodo geniale per dare la giusta umidità al terreno. E far crescere il nostro prato verde e rigoglioso.

Prendiamo qualche rotolo di carta igienica, un secchio, dell’acqua e i semi per prato che preferiamo. Facciamo degli strati alternati. Prima fogli di carta igienica, poi spargiamo i semi e continuiamo così fino a metà secchio. Aggiungiamo l’acqua e con le mani iniziamo a mescolare. La carta inizierà a macerarsi e otterremo un mix abbastanza denso.

Non ci resta che scavare leggermente la buca che vogliamo ricoprire. Aggiungiamo il mix di carta e semi fino a livellare la buca. Procediamo per tutte le zone da trattare. E innaffiamo il nostro prato regolarmente. In sole due settimane le zone vuote saranno scomparse.

Ecco scoperto il geniale motivo per cui tanti stanno mettendo della carta igienica in giardino. In questo modo avremo sempre un prato verde e omogeneo che farà invidia a tutti. Tanto che penseranno che sia finto!

Approfondimento

Seguendo questi pochi e semplici passaggi otterremo un prato verde e rigoglioso che farà invidia ai vicini