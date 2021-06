Ebbene, si fa tanto parlare di moda e accessori che semmai ci rendono goffe e ridicole. La verità è che la moda la facciamo noi, scegliendo, tra le cose trendy, quelle che ci stanno bene e ci valorizzano di più. Sulla base di questo importante consiglio, passiamo alle idee trend interessanti al momento.

Ebbene, queste sono le vere e uniche tendenze moda dell’estate 2021 che dobbiamo seguire! Esse non possono mancare nel nostro guardaroba, a condizione che facciano al caso nostro.

Una prima tendenza è data dalla fantasia fondali marini. Questa spadroneggia dalle fantasie agli accessori, come gioielli e cinture con alghe, pesci, stelle marine e coralli. Immancabili, quindi, gli accessori a tema marino. Ebbene, per questi non c’è nessun problema perchè ognuna di noi troverà un particolare marino che meglio le dona!

Seconda tendenza è quella della camicia rosa, rilanciata da Valentino. Essa è lunghissima, larga e sbottonata, con taglio chemisier. Si tratta, dunque, di un capo molto versatile da indossare con gonne, shirt o da sola come abito.

Le altre tendenze moda 2021

Altro capo moda che sta bene a tutte e non crea problemi sono le “espadrillas”. Esse hanno conquistato il primato tra le scarpe estive di tendenza. Sono disponibili in tutte le salse e varianti: alte con la zeppa oppure basse, chiuse o aperte davanti, a tinte neutre o fantasia.

Ancora, abbiamo gli shorts corti o cortissimi e i sempiterni jeans sfrangiati. Ebbene, per i primi ci penseremo se non abbiamo voglia di scoprire gambe e cosce.

Ancora, abbiamo il vestito nero aderente, classico e intramontabile. Esso si presenta, inoltre, molto sexy e dinamico e mai scontato.

Infine

Infine, non dimentichiamoci dell’abbigliamento comodo per il tempo libero, adatto a tutte le forme fisiche. Si può utilizzare tutte le volte che abbiamo bisogno di una mise comoda, come andare a fare la spesa, andare a camminare, e così via.

Infine, non può mancare il richiamo alla “suede” che è il camoscio utilizzato per scarpe, pantaloncini, minigonne, stivali.

Per completare, sempre di moda è il colore “yellow illuminating”, molto energico e abbinabile con tutte le tonalità pastello.

