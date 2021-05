L’area esterna di una casa è il suo biglietto da visita. Questo, infatti, ci dà un’idea generale di ciò che potremo trovare all’interno. Avere un prato rigoglioso è il sogno di tutti e con l’arrivo della bella stagione amiamo passare del tempo fuori dalle mura domestiche. Ma come possiamo avere un prato perfetto come quello che vediamo nei film? Seguendo questi pochi e semplici passaggi otterremo un prato verde e rigoglioso che farà invidia ai vicini.

Scegliere i semi giusti

Contrariamente a ciò che si crede, non tutti i semi sono adatti per seminare il prato. Infatti, dovremo scegliere quelli più adatti al tipo di clima in cui viviamo. Questo presupposto è fondamentale per fare crescere bene il prato e farlo sopravvivere alle stagioni che si susseguono. Infatti, per crescere bene un prato ha bisogno della giusta quantità di luce solare e di umidità.

Preparare il terreno

Prima di procedere a quella che viene chiamata la preparazione del terreno, se possibile dobbiamo testare il pH del nostro terreno. In questo modo potremo scegliere anche il tipo di fertilizzante da utilizzare. Smuoviamo il terreno ed eliminiamo erbacce ed eventuali pietre. Aggiungiamo fertilizzanti e compost per migliorarne la resa. Infine, livelliamo il terreno smosso in precedenza in modo che non ci siano buche e risulti omogeneo.

Seminare nel periodo giusto

La scelta dei semi determina anche il periodo in cui dovremo seminare il nostro prato. Questo perché sia in base alle caratteristiche del terreno sia a quelle del clima c’è un momento adatto per la semina. Ad esempio, se viviamo in un clima caldo e temperato, dobbiamo preparare il terreno già all’inizio della primavera. Mentre se la nostra zona è caratterizzata da climi più rigidi, il momento giusto per questa operazione è tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Quindi spargiamo i semi cercando di coprire tutta la superficie in maniera uniforme. Copriamo con il terriccio possibilmente utilizzando della torba: in questo modo daremo più sostanze nutritive al nostro terreno. Terminiamo la procedura rastrellando il terreno per assicurare un buon contatto tra i semi e la terra.

Innaffiare

Innaffiamo tutta la superficie più volte al giorno nella fase iniziale in modo da assicurarle la giusta umidità. Facciamo attenzione a non creare ristagni d’acqua perché farebbero marcire i semi. Il tempo di germinazione del prato varia in base al tipo di semi scelti, alla luce solare e alle caratteristiche del terreno.

Tagliare ed arieggiare il prato nel modo corretto

Per mantenere un prato sempre verde, rigoglioso e perfetto, è importante tagliare spesso l’erba di pochi centimetri alla volta. La Redazione consiglia di evitare tagli netti sull’erba troppo lunga: oltre ad essere più faticoso, potrebbe danneggiare l’erba compromettendone la crescita. Non tagliamo mai l’erba quando il prato è bagnato perché rischiamo di strapparne le radici. E infine, arieggiare il terreno è fondamentale. dobbiamo preoccuparci di rimuovere le erbacce spontanee che crescono. Infine, per permettere all’acqua di drenare meglio, possiamo fare dei piccoli buchi nel terreno e riempirli di sabbia.

Seguendo questi pochi e semplici passaggi otterremo un prato verde e rigoglioso che farà invidia ai vicini. Queste operazioni richiedono tempo ed impegno costante, ma verremo ripagati con un prato sano e splendido alla vista.

Approfondimento

