Il gatto portafortuna più famoso al mondo per la sua curiosa storia

Esiste un gatto famoso in tutto il mondo per il suo aspetto originale e che per la sua curiosa storia viene considerato un potente portafortuna.

Si tratta di Maneki Neko in giapponese o Zhao Cai Mao in cinese, una statuina a forma di gatto che fino a poco tempo fa si trovava solo nelle attività commerciali cinesi e giapponesi, ma che da qualche tempo sta spopolando anche negli altri Paesi.

Viene considerato un portafortuna dall’aspetto bizzarro, in quanto ha una manina che si muove che simula un saluto. Non è ben chiaro se la tradizione del portafortuna provenga dalla Cina o dal Giappone, ma a differenza quest’ultimo ha molti racconti che confermano che potrebbe essere proprio una tradizione giapponese.

Uno di questi racconti, narra di un uomo che trovò riparo da una tempesta sotto un albero e da lì notò un gatto che con un cenno della zampa lo invitò ad entrare dentro un tempio. Non appena l’uomo avanzò per rifugiarsi nel tempio, un fulmine si scaraventò sull’albero ed è così che capì che quel gatto gli aveva salvato la vita. L’uomo espresse la sua gratitudine e cercò in tutti i modi di onorare il dono ricevuto, facendo donazioni al tempio. Quando il gatto morì fece costruire una statua in suo onore che prese il nome di Maneki Neko.

Un’altra vicenda racconta di una Geisha che amava molto il suo gatto. In un giorno qualunque, il gatto fece preoccupare il Danna, perché infilzò gli artigli nel kimono della Geisha. Il Danna tagliò la testa del gatto che andò a finire su un serpente che avrebbe attaccato la Geisha e così le fu salva la vita. La donna straziata per la sua perdita trovò conforto in un dono dato da un suo cliente e si trattava proprio di una statuina.

Ci sono tre tipi di statuine di Maneki Neko con un significato totalmente diverso:

una alza la zampa destra per attirare fortuna e denaro

l’altra alza la zampa sinistra per attirare visite gradite e buoni ospiti

l’ultima rara, ha entrambe le zampe che si muovono che simboleggia protezione

Esistono anche vari colori che attribuiscono un significato diverso alla statuina:

il dorato simboleggia fortuna

il bianco è un portafortuna in particolare ai viaggiatori

il rosso rappresenta il colore dell’amore attirando dei buoni auspici e allontanando gli spiriti negativi

il verde attira la buona salute

il giallo attira denari

il blu aiuta a realizzare i desideri

il nero protegge dalla sfortuna

il rosa guida la ricerca dell’amore

Infine ci sono anche dei piccoli particolari che fanno la differenza nel portafortuna. Ad esempio, nella zampa del gatto ci possono essere delle banconote o monete che accentuano l’efficacia del portafortuna e così via.