Fotografare con gli smartphone: fare foto perfette per decollare sui social

Vogliamo che le nostre foto abbaino successo sui social, allora abbiamo bisogno di conoscere alcune regole. Ecco 7 regole di base per avere successo.

La foto ha preso un posto di rilievo sugli smartphone, al punto da diventare il motore dei progressi tecnologici nei telefoni. Ecco allora dei suggerimenti per padroneggiare la fotografia fatta coi cellulari. Una lista non da poco per migliorare la qualità delle foto o per chi vuole lasciare il segno su Instagram, Facebook, WhatsApp o altri social.

Lo smartphone sempre con noi anche per le foto

Se c’è qualcosa che tutti abbiamo a portata di mano per prendere delle foto è proprio il nostro cellulare. Lo portiamo sempre con noi e ci dà la possibilità di scattare delle belle foto in qualsiasi momento della giornata. Certo, gli smartphone più evoluti fanno delle belle fotografie anche di notte, ma basta la nostra passione.

Vediamo allora qualche interessante astuzia per riuscire a realizzare delle fotografie da far invidia. Ma invidia a parte, realizziamo delle immagini tecnicamente buone ed espressive da pubblicare sui social con un certo successo. In fondo è questo anche un parametro che ci dice se le nostre foto piacciono.

Fotografare con gli smartphone: fare foto perfette in 5 passi

La prima regola da seguire è di parametrare bene lo smartphone. Per esempio eliminare il flash automatico, ma attivarlo solo quando serve. Scegliere di quanti megapixel deve essere la foto. Non sempre è vero che più megapixel ci sono e meglio viene la foto. Anzi a volte è il contrario.

La seconda regola è scegliere il formato dell’immagine. In generale è meglio scegliere un formato tipo paesaggio, cioè col lato lungo alla base, piuttosto che quello da ritratto o verticale.

Il terzo punto è di mettere bene a fuoco il soggetto principale. Ciò non è difficile con uno smartphone perché si può scegliere la zona del soggetto principale direttamente sullo schermo. Per metterla a fuoco e rendere nitido il soggetto, basterà allora cliccarci sopra con il dito.

Due possibilità interessanti per fotografare con gli smartphone

Un quarto punto è conoscere bene l’utilizzo degli obiettivi. Ve ne sono almeno due sullo smartphone. Il grandangolo è quello che inquadra molta scena. Serve soprattutto per i paesaggi. Poi c’è il tele che serve per prendere soggetti lontani e inquadra piccole zone della scena. Infine vi è l’obiettivo per il ritratto, ottimizzato proprio per questo genere di fotografia. Scegliamo allora l’obiettivo giusto per ogni foto che facciamo.

Un quinto punto riguarda le modalità di scatto che si possono perfezionare dal menu. Ad esempio, quale formato scegliere, quanti pixel dare alla foto, l’impostazione dei tempi manuali e altri strumenti a disposizione dei più esperti.

Certamente anche la qualità di uno smartphone conta per fare una foto. Tuttavia ciò che conta di più è la voglia di fotografare e perfezionarsi in questo campo e semmai passare ad una macchina fotografica.