Perchè il gatto prende il nostro posto sul divano? Ci ama e la ragione è davvero curiosa

Il gatto è un animale molto amato anche se, spesso, sembra indipendente e indifferente alle nostre sorti. Eppure anche questo animale ci dimostra il suo affetto in modo davvero curioso.

I gatti sono tra gli animali più amati e diffusi nelle case al pari dei cani. In apparenza più semplici da gestire sono, in realtà, animali che sanno regalare felicità e stupore ai loro amici umani. Affezionati alle persone e alla casa, spesso, mettono in atto comportamenti difficili da decifrare. Questo fa sorgere dei dubbi in capo al padrone che non riesce a capire il motivo di certi atteggiamenti apparentemente senza motivo. Tra questi troviamo la mania dei gatti di ‘rubare’ il posto sulla sedia o sul divano dei loro umani. Un modo di fare molto comune che può suscitare perplessità. Ma perché i gatti fanno così?

Perchè il gatto prende il nostro posto sul divano?

I gatti amano sostituirsi al loro padrone sul divano o sulla sedia perché ne percepiscono l’odore. Eccellenti fiutatori sentono l’odore del loro padrone, si sentono al sicuro e decidono di riposare al suo posto. I gatti, infatti, amano dormire in posti che li facciano sentire protetti. Il posto del loro padrone ricopre perfettamente questo scopo.

Alla ricerca di calore

Specialmente durante l’inverno uno dei motivi che spingono i gatti a dormire al posto del padrone è il calore. Quando l’essere umano si alza dal divano, dal letto o dalla sedia lascia un tepore molto amato dal gatto. In questo caso sostituirsi al padrone avrà il duplice effetto di sentirsi protetto oltre che al calduccio. Dormire in questo modo farà sentire il nostro gatto davvero al sicuro, non spingiamolo via dal divano o dal letto.

Perché spingono con la testa?

A volte, poi, i gatti hanno l’abitudine di spingere con la testa la nostra mano o, in generale, il nostro corpo. Anche in questo caso c’entra l’olfatto ed è il modo che ha il nostro gatto per dirci che ci vuole bene. Una vera e propria dimostrazione di affetto da parte di un essere spesso tacciato di insensibilità. I gatti, come i cani, hanno il loro modo di dimostrarci quanto tengono a noi. Forse meno visibile e meno intuitivo rispetto agli atteggiamenti sguaiati dei cani ma comunque presenti. Ricordiamocelo quando troveremo il gatto al nostro posto sul divano o sul letto. Abbiamo, quindi, svelato perchè il gatto prende il nostro posto sul divano e come ci mostra il suo affetto.