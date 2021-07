Se si guarda alle previsioni di crescita degli utili il futuro è di Cy4gate e potrebbe spingere in alto le quotazioni del titolo. Secondo gli analisti, infatti, per i prossimi tre anni gli utili sono attesi cresce a una media annua di circa il 20%. Il fatturato, invece, a una media annua di circa il 30%. Secondo le stime del fatturato basate sulle previsioni di Standard & Poor’s, infatti, la società è tra le migliori in termini di crescita.

Inoltre, la situazione finanziaria della società appare eccellente, il ché le conferisce una notevole capacità di investimento. Per concludere, i margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori. L’attività dell’azienda, quindi, è particolarmente redditizia.

Sono queste le fondamenta sulle quali il titolo Cy4gate ha costruito nell’ultimo anno una performance di tutto rispetto con un rialzo di oltre il 100% facendo meglio sia del settore di riferimento che della Borsa Italiana. Gli ultimi tre mesi, invece, sono stati abbastanza deboli con una performance molto peggiore sia dei suoi competitors che del mercato italiano. Per capirci, negli ultimi tre mesi il titolo ha perso il circa il 4% a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato circa il 18%.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

Il futuro è di Cy4gate e potrebbe spingere in alto le quotazioni del titolo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Cy4gate (MIL:CY4) ha chiuso la seduta del 29 maggio a quota 8,88 euro in rialzo dello 0,34%% rispetto alla chiusura precedente.

Time frame settimanale

La situazione è molto incerta ma non disperata. Come si vede dal grafico, infatti, la tendenza in corso è ribassista, ma le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 8,63 euro – 9,05 euro rotto il quale, in chiusura settimanale, potremmo assistere a un forte movimento direzionale.

Al ribasso gli obiettivi sono quelli indicati in figura. Al rialzo, invece, il titolo andrebbe ad aggiornare i suoi massimi storici. In questo caso l’evento che confermerebbe la partenza rialzista sarebbe la rottura al rialzo di area 9,6 euro in chiusura di settimana. Trattasi, infatti, di un’area di prezzo che già in passato ha frenato la continuazione del rialzo.

