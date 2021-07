L’emergenza Covid e le future normative anti inquinamento, hanno fatto crollare il mercato delle auto nuove e spinto il mercato dell’usato. Il Decreto Sostegni Bis, appena approvato dal Parlamento in via definitiva, ha prorogato l’Ecobonus di 350 milioni di euro, fino al 31 dicembre prossimo. Il provvedimento prevede l’erogazione di soldi a fondo perduto anche per chi compra un’auto usata, quindi non solo per il mercato del nuovo. Grazie al provvedimento ci sono fino a 2.000 euro di incentivi in arrivo per chi acquista queste auto. L’ammontare dell’erogazione per l’acquisto varia in base al livello d’inquinamento del modello. Vediamo in dettaglio come si può usufruire degli incentivi e per quali modelli.

Fino a 2.000 euro di incentivi in arrivo per chi acquista queste auto

L’emergenza Covid ha fatto impennare le vendite delle auto usate, per due fattori. Il primo è quello economico. Chi aveva in mente di cambiare un’auto prima del Covid, se prima pensava di acquistarla nuova, con la crisi economica preferisce un modello usato. Il secondo motivo riguarda il disincentivo all’utilizzo dei mezzi pubblici. Il rischio di contagio ha spinto molti a scegliere l’auto per recarsi al lavoro e chi non l’aveva, si è rivolto al mercato dell’usato.

La necessità di svecchiare il parco auto sostituendolo con modelli meno inquinanti, ha spinto il Governo a offrire incentivi anche per l’acquisto dell’usato. Purché i modelli acquistati abbiano determinate caratteristiche e soprattutto a condizione che l’auto rottamata abbia alcune specificità, in particolare legate alla data d’immatricolazione.

Vediamo in dettaglio come potere accedere agli incentivi. Si avranno 2.000 euro acquistando un’auto usata che abbia un livello di emissioni inquinanti compreso tra zero e 60 grammi di CO2. Si potrà usufruire di 1.000 euro d’incentivi se l’auto acquistata ha emissioni di CO2 compresi tra 61 e 90 grammi. L’incentivo scende a 750 euro se l’emissione del modello acquistato è compreso tra 90 e 135 grammi di CO2.

Una condizione necessaria per usufruire degli incentivi

Attenzione, perché per usufruire degli incentivi occorre rottamare una vecchia auto. L’immatricolazione dell’auto deve essere precedente al 1° gennaio del 2011 e deve essere di proprietà dell’acquirente del modello usato o di un familiare. Inoltre il proprietario deve possedere l’auto da rottamare da almeno 12 mesi.

