7 errori in cucina che non dovresti mai fare se vuoi servire piatti gustosi a pranzo e cena

7 errori in cucina che non dovresti mai fare

A molte persone piace cucinare mentre ad altre sembra una fatica. In realtà, sia chi è inesperto sia chi crede di essere un cuoco provetto, può commettere alcuni sbagli che possono rovinare qualsiasi portata.

Quando ci stiamo impegnando ai fornelli, possiamo chiederci perché il piatto che abbiamo preparato non sembra avere l’aspetto desiderato. E neanche il gusto! Questo succede spesso a chi non ha molta dimestichezza in cucina. Ma anche chi si crede uno chef può commettere errori che sembrano di poco conto e che, invece, rovinano il cibo. Eccone 7 tipici.

La fiamma troppo alta prima tra i 7 errori in cucina

Il primo errore che si commette in cucina riguarda il fornello e l’utilizzo della fiamma alta. Spesso la si accende al massimo per risparmiare tempo ma, il risultato, sono cotture troppo frettolose e bruciature. Alzare la fiamma al massimo va bene per cuocere una bistecca alla griglia ma per tutti gli altri piatti meglio media o bassa.

La mescolata troppo frequente

Va bene mescolare gli ingredienti per farli amalgamare e non attaccare alla pentola, ma non troppo. Il secondo errore in cucina è, infatti, quello di mescolare una preparazione con troppa frequenza. Fare questo non aiuta la cottura né accorcia i tempi. A meno che si tratti di un risotto, la mescolata va effettuata di tanto in tanto ma senza eccessiva frequenza.

Il condimento esagerato

Bene condire i piatti per dare loro sapore ma senza esagerare. Mai mettere troppo olio e sale, che in dosi elevate appesantiscono il piatto e lo rendono sapido. Non dovete esagerare neanche con il dado o le spezie: troppi aromi possono coprire il sapore di carne e verdure compromettendo il gusto della portata finale.

La carne subito in tavola

Sembra scontato cucinare un gustoso secondo di carne e servirlo in tavola appena pronto, caldo e fumante. Eppure ecco un altro errore! I succhi della carne si concentrano al suo centro in cottura. Appena cotta, quindi, la carne risulterà tenera all’interno ma dura in superficie. Prima di servirla, la carne va lasciata a riposo, affinché i liquidi si espandano.

Usare coltelli qualsiasi

Quando serve un coltello a tavola, o non c’è o prendiamo il primo che capita per affettare il pane o una verdura. Niente di più sbagliato! Sembra un’azione di poco conto ma usare in cucina un coltello a caso può creare davvero disastri. Ogni cibo va affettato da una lama adeguata. In caso contrario può rovinarsi e rendere la cottura lenta.

La cottura del basilico

Due belle foglie di basilico che arrivano su una pizza margherita calda e appena sfornata sono sempre ben accette. Ma badate bene: sono aggiunte esclusivamente a fine cottura, quando il piatto è pronto. Così si deve fare con le erbe aromatiche mentre l’errore è cuocerle insieme al piatto. Attenzione!

Non fare l’assaggio

Il settimo e ultimo errore quando si cucina è quello di non assaggiare il cibo. La pietanza va sempre assaggiata prima di essere servita e, soprattutto, in cottura. L’assaggio è davvero importante perché aiuta ad aggiustare il piatto. Benedetta Parodi, ad esempio, lo fa sempre quando prepara le ricette durante i suoi programmi tv. Ecco, dunque, i 7 errori in cucina che devi tenere a mente e non fare.