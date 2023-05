Labbra carnose alla Belen grazie a questo make up effetto filler: bocca subito rimpolpata anche a 50 anni

Avere labbra naturalmente carnose è sicuramente una fortuna concessa da Madre Natura mentre in altri casi ci può essere un piccolo intervento delle mani del chirurgo estetico o di trattamento al Botox. Per tutte coloro che non vogliono ricorrere a trattamenti estetici, è possibile utilizzare alcune astuzie come il make up “lip flip”.

Il trucco può davvero aiutarci a creare illusioni ottiche che donano volume e pienezza anche a chi ha labbra sottili. Inoltre vedremo come anche TikTok ci proponga una soluzione da professionisti per avere labbra carnose contando solo su matita contorno labbra e rossetto.

Labbra carnose alla Belen grazie a questo make up effetto filler: il trucco lip flip

Questo tipo di make up è una tecnica che i truccatori professionisti utilizzano da molti anni. Grazie ai social sono ormai diventati virali. Vediamo subito di cosa si tratti. Il materiale occorrente:

matita color carne tendente al marrone;

matita marrone di 3 tonalità più scure;

pennellino per labbra;

gloss rosato.

Si inizia con la matita color carne che dovrà essere di una nuance molto simile a quella delle nostre labbra al naturale. Si traccia il contorno solo del tratto centrale del labbro inferiore. Ora possiamo passare al labbro superiore. Eseguiamo i due trattini dell’arco di cupido leggermente sopra a quello che è il nostro contorno labbra naturale. L’overlining, quindi la tecnica di tratteggiare il contorno labbra sopra a quella che è la nostra reale linea delle labbra va utilizzata solo per la parte dell’arco di cupido.

Ora congiungiamo i trattini disegnati con il contorno delle labbra verso gli angoli. Con la stessa matita riempiamo e coloriamo le parti di pelle fra il segno eseguito a matita e la reale linea delle nostre labbra. Prendiamo ora il pennello per labbra e sfumiamo la matita verso l’interno del labbro. Ricordiamo di eseguire piccoli colpi di pennellino in direzione dall’angolo del labbro verso il centro. Un ulteriore passaggio va eseguito con la matita più scura, rimarcando il contorno appena disegnato. Sfumiamo nuovamente a pennello. Ora non ci resta che passare velocemente un lucidalabbra rosato e il nostro effetto volume sarà invidiabile.

I suggerimenti di TikTok per anche dopo i 50 anni

Anche in questo caso parliamo di una tecnica da make up artist ma solo di recente diventata così diffusa grazie a TikTok. Si tratta della tecnica dell’ovallining. Questa finitura non è “dirompente” o volgare, anzi offre un aspetto naturale e molto giovanile, non pesante. I truccatori parlano di doe lips ossia labbra da cerbiatto. Se vogliamo che il trucco persista più a lungo dovremo prima spalmare del fondotinta su tutta la zona labbra e contorno. Attendiamo che sia ben asciutto. Scegliamo una matita contorno labbra scura.

Dovremo tracciare un ovale al centro delle labbra che comprenda l’arco di cupido e vada sino al labbro inferiore. Dovremo ottenere una forma ovale come quella delle bambole antiche di porcellana. Possiamo aiutarci tracciando una piccola linea appena sopra l’arco di cupido e poi parallelamente nel labbro inferiore. Poi congiungiamo con un ovale. Ora mettiamo il rossetto e chiudiamo le labbra per renderlo omogeneo.

Ecco quindi come ottenere labbra carnose alla Belen grazie a questo make up effetto filler.