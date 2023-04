Quella appena conclusasi è stata la settimana con il maggiore rialzo settimanale dopo quella di inizio anno. Con due settimane consecutive al rialzo, quindi, il Ftse Mib riprende slancio, ma presto dovrà fare i conti con ostacoli importanti. Si stanno avvicinando, infatti, ostacoli che nelle settimane precedenti hanno determinato forti battute di arresto e spento le velleità dei rialzisti. Le prossime settimane, quindi, potrebbero essere decisive per capire da che parte si potrebbero muovere le quotazioni. Per concludere ricordiamo che il Ftse Mib occupa ancora il secondo posto tra i migliori indici azionari mondiali da inizio anno.

Il Ftse Mib riprende slancio, ma presto dovrà fare i conti con ostacoli importanti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 31 marzo con una seduta che ha visto un rialzo dell’1,02% a quota 26.540. La settimana, invece, ha chiuso al rialzo del 4,770%

Time frame giornaliero

Era da oltre un mese che non si vedevano cinque sedute consecutive al rialzo. Possiamo, quindi, dire che le quotazioni stanno reagendo al ribasso che ha interessato i mercati azionari nel corso della seconda decade di marzo.

Tutti gli indicatori, quindi, sono impostati al rialzo e la tendenza in corso è anche rialzista. Come si vede dal grafico, però, il Ftse Mib ha raggiunto l’importantissima resistenza in area 26.650. Da cosa accadrà in corrispondenza di questo livello dipenderà il futuro dell’indice.

Il superamento della resistenza, infatti, potrebbe spingere le quotazioni fino in aera 27.825. Va, però, osservato che area 27.400 in passato ha già più volte respinto i rialzisti.

Qualora, invece, la resistenza in area 26.650 dovesse cedere in chiusura di seduta, allora le quotazioni potrebbero andare incontro a un ribasso fino in area 25.475. Una chiusura giornaliera questo, poi, potrebbe fare definitivamente invertire al ribasso la tendenza in corso ul Ftse Mib.

Time frame settimanale

Nulla cambia rispetto a quanto scritto nelle settimane precedenti. Per il medio/lungo periodo non si vedono grossi problemi all’orizzonte. Almeno fino a quando resisterà il supporto in area 24.620. Tuttavia, per un’accelerazione al rialzo sarebbe di fondamentale importanza la rottura dei massimi annuali in area 27.350. In questo scenario le quotazioni potrebbero spingersi fino in area 32.200.

Qualora, invece, si dovesse andare al ribasso il Ftse Mib Future potrebbe scendere fino in area 21.600.

