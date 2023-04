Ecco di che razza è il gatto di Aurora Ramazzotti e altre 2 razze buone e affettuose con i bambini

I gatti sono amici indispensabili per chi vive solo. Saperli gestire a volte potrebbe non essere così semplice eppure con queste 3 razze la docilità sarà assicurata.

I gatti sono davvero degli ottimi amici, in molti li tengono in casa per un po’di compagnia. Tendenzialmente meno difficili da gestire rispetto ai cani sono abbastanza autonomi e solitari. Eppure anche i mici sanno lasciarsi andare a momenti di grande affettuosità nei confronti del loro padrone. Non è difficile conquistarli nonostante la loro innata diffidenza. Tra le razze più apprezzate i persiani tigrati, proprio come il gatto di Aurora Ramazzotti, ma anche il ragdoll e il munchkin. Tuttavia, una premessa è d’obbligo, invece di spendere denaro per accaparrarsi la razza più in voga del momento sarebbe preferibile visitare una delle centinaia di gattili presenti in Italia. Adottare un gatto o un cane permetterà di salvare una vita e, sicuramente, darà molte più soddisfazioni e chi deciderà di fare questo buon gesto.

Ecco di che razza è il gatto di Aurora Ramazzotti

Il persiano tigrato è il più raro tra i persiani ma ugualmente affettuoso. Un gatto che, rispetto ad altri, sente meno il bisogno di libertà e per questo motivo ben si adatta a vivere in appartamento. Caratterialmente molto buono si affeziona facilmente ai suoi padroni che tratta da veri amici. Nonostante la sua tranquillità sarà bene lasciargli i suoi spazi, ottimo un giardino in cui sfogarsi. Vista la lunghezza del pelo sarà bene riuscire a spazzolarlo frequentemente per evitare il formarsi di grovigli difficili da eliminare. Come si scriveva in precedenza proprio la famosa conduttrice Aurora Ramazzotti possiede uno di questi meravigliosi gatti, Saba.

Ragdoll

Il ragdoll è una razza proveniente dal Nord America con pelo lungo e occhi azzurri. Come il persiano ha un pelo che necessita di particolari cure per rimanere sempre morbido e setoso. Il carattere di questo gatto è molto particolare, si diverte a giocare con il padrone ed è davvero molto docile. Un gatto perfetto da scegliere se in casa ci sono bambini che impareranno a rispettarlo pur giocandoci insieme.

Munchkin

L’ultima tipologia di gatto di cui si tratterà è il Munchkin o gatto bassotto. Come suggerisce il nome è un gatto dal corpo allungato e dalle zampe molto corte. Ne esistono varietà a pelo lungo ma anche a pelo corto. Molto giocherellone e dolce sa essere socievole con il nucleo familiare ma anche con gli estranei.

Un gatto che si diffuso a partire dagli anni ’80 pur rimanendo, comunque, una razza alquanto rara. Molte le polemiche che hanno investito questa razza e poche associazioni hanno accettato di riconoscerla come tale. Quindi, ecco di che razza è il gatto di Aurora Ramazzotti ma non solo.