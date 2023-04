Che cos’è l’anisocoria degli occhi chiari di cui soffriva David Bowie e quando preoccuparsi

Il grande artista, scomparso alcuni anni fa, non è mai passato inosservato non solo per il suo talento e il segno lasciato nella storia della musica. David Bowie aveva uno sguardo davvero particolare e che nascondeva qualcosa di preciso dal punto di vista medico. Scopriamo di che cosa si tratta e se potrebbe preoccuparti l’averla ravvisata nel tuo caso personale.

All’inizio del 2016 il mondo della musica si fece d’improvviso muto in un solo colpo. Il 10 gennaio scomparve, infatti, uno dei più influenti musicisti contemporanei, il grandissimo David Bowie. Cantante, polistrumentista, attore, David ha lasciato indubbiamente un segno indelebile nella storia musicale del XX secolo. Il suo aspetto esteriore molto particolare, contribuì a creare il suo personaggio camaleontico. I vari stili da lui sfoggiati nel tempo, possedevano una caratteristica comune: quello di uno sguardo incredibilmente magnetico. A molti David Bowie sembrava apparire con l’iride diversa nei due occhi. In realtà, soffriva di qualcosa che non c’entra con il colore dell’iride e si chiama anisocoria.

Che cos’è l’anisocoria degli occhi

A differenza di quello che molti pensavano guardando distrattamente le fotografie del cantante, David Bowie non aveva gli occhi di colore diverso. L’artista soffriva, invece, di anisocoria. Come spiegato dagli esperti di Humanitas, l’anisocoria è il termine medico con cui si designa la presenza di pupille degli occhi che hanno diverse dimensioni. In caso di anisocoria, la pupilla non cambia dimensione per la regolazione del quantitativo di luce che entra nell’occhio. Nel caso di Bowie, egli appariva con gli occhi di diverso colore perché la pupilla sinistra, dilatata, faceva sembrare l’occhio scuro. Mentre la destra si restringeva rispondendo all’intensità della luce, scoprendo il colore dell’iride e apparendo più chiara. Ecco che cos’è l’anisocoria degli occhi. E’ importante specificare che non è una patologia ma può essere un sintomo di varie patologie.

Quando questa condizione potrebbe essere preoccupante

L’anisocoria può essere di tipo fisiologico, meccanico o patologico. Nello specifico, Bowie soffriva di anisocoria meccanica ossia dovuta a un danno fisico all’occhio, nel suo caso un pugno. L’anisocoria patologica può invece sussistere a causa di una malattia dell’occhio, di un’emorragia cerebrale, di sindrome di Horner, di meningite o encefalite. Anche l’assunzione di alcuni farmaci può far insorgere l’anisocoria. L’anisocoria fisiologica è generalmente considerata innocua mentre l’anisocoria meccanica potrebbe richiedere un intervento chirurgico. Se, improvvisamente, le pupille cambiassero le dimensioni e risultassero diverse, sarebbe necessario contattare tempestivamente un medico. Un cambiamento improvviso potrebbe essere la spia di gravi e pericolose patologie.