Dopo un inizio settimana da dimenticare, le successive quattro sedute sono state tutte al rialzo confermando lo scenario rialzista discusso nel report precedente (Ancora una volta nella difficoltà il Ftse Mib Future tira fuori le unghie e riparte al rialzo). Quindi, il Ftse Mib Future è finalmente pronto a rivedere livelli che non tocca da oltre 10 anni.

Le quotazioni, infatti si sono lasciate alle spalle il primo ostacolo lungo il percorso rialzista in area 25.630 e adesso puntano verso il I obiettivo di prezzo in area 27.430. Un livello, appunto, che non si vede da fine 2007 quando ancora i mercati erano in balia della crisi post Lehman Brothers.

Questo traguardo, però, potrebbe essere solo la prima tappa di un percorso più lungo che potrebbe portare il Ftse Mib in area 33.210.

Ovviamente una chiusura giornaliera inferiore s 25.630 farebbe ripiombare nuovamente l Ftse Mib Future nelle mani dei ribassisti.

Prima di abbandonarsi ai facili entusiasmi, però, c’è un aspetto che va notato e non trascurato. Già a inizio agosto 2021 area 26.500 ha respinto gli attacchi dei rialzisti. Prestare, quindi, molta attenzione.

Il Ftse Mib Future è finalmente pronto a rivedere livelli che non tocca da oltre 10 anni: le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 15 ottobre il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 26.195 in rialzo dello 0,77% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al rialzo dell’1,66%

Time frame giornaliero

Time frame settimanale e mensile

Non c’è nulla da aggiungere a quanto scritto nelle settimane precedenti se non che la barra settimanale è stata di inside rispetto alla precedente. Un segnale da non trascurare.

Lo scenario rialzista e i livelli di supporto da monitorare in chiusura di time frame sono chiaramente indicati in figura.

Vista la chiusura mensile un commento su questo time frame. Le quotazioni hanno tentato di rompere al ribasso l’importantissimo supporto in area 25.000, senza, però, riuscirci. Quanto accadrà durante il mese di ottobre, quindi, sarà decisivo per le sorti di lungo periodo del Ftse Mib Future. La tenuta del supporto farà da trampolino di lancio verso gli obiettivi indicati in figura che vedono il ritorno in area 40.000. In caso contrario diventerebbe molto probabile un ritorno in area 21.700.