Mangiare è uno dei più grandi piaceri della vita. Indossiamo un bel vestito e andiamo a cena per passare una serata piacevole con gli amici o la famiglia.

Gustiamo un buon piatto ed ecco che ci sporchiamo. Una volta arrivati a casa ci affrettiamo a correre ai ripari, ma spesso non basta.

Se ci accorgiamo di macchie o aloni di grasso e unto, non dobbiamo farci prendere dal panico. Infatti, per eliminare macchie di unto e grasso senza usare la lavatrice bastano 2 trucchetti geniali.

Se non abbiamo il tempo di mettere il capo macchiato in lavatrice possiamo rimediare in altri modi. Questo tipo di macchie sono tra le più ostinate di sempre e possono darci del filo da torcere.

Rimuovere macchie difficili dai tessuti è possibile e bastano questi 3 ingredienti che tutti abbiamo in casa per preparare uno smacchiatore straordinario ed efficace.

Oggi vogliamo dare dei pratici e semplici consigli per risolvere questo comune problema. Se vogliamo scoprire come fare, continuiamo nella lettura di questo articolo.

Per eliminare macchie di unto e grasso senza usare la lavatrice bastano 2 trucchetti geniali

Il primo rimedio che vogliamo suggerire è molto semplice e veloce da mettere in pratica. Tutto ciò che ci serve sono un ferro da stiro e un po’ di borotalco.

Forse non tutti sanno che il calore del ferro da stiro può aiutarci a rendere la macchia più semplice da trattare. Pertanto, usiamo il vapore del ferro sulla zona che dobbiamo smacchiare. A questo punto, aggiungiamo un po’ di borotalco sulla macchia o sull’alone da rimuovere.

Vaporizziamo nuovamente con il ferro da stiro ed aspettiamo che il borotalco agisca per almeno 20 minuti. Il borotalco possiede la straordinaria capacità di assorbire l’unto risolvendo il problema.

Infine, usiamo una spazzola con setole delicate per rimuovere il borotalco dal capo. Noteremo che la macchia sarà del tutto sparita.

Limone, bicarbonato e sapone di Marsiglia

Questo procedimento richiede diversi step. Il limone è tra i rimedi naturali più efficaci per rimuovere le macchie di grasso e unto dai tessuti. Infatti, il suo succo ammorbidisce la macchia, mentre il bicarbonato servirà ad assorbirla.

Pertanto, uniamo il succo di mezzo limone ed un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Amalgamiamo i 2 ingredienti fino a formare un composto morbido. Distribuiamolo sulla macchia strofinandolo delicatamente e lasciamolo agire per circa un’ora.

Dopodiché, immergiamo il capo in questione in una bacinella piena di acqua frizzante. Non tutti lo sanno ma l’acqua frizzante riesce a togliere moltissimi tipi diversi di macchie.

E infine, strofiniamo delicatamente sulla macchia un cucchiaio di sapone di Marsiglia. Risciacquiamo il capo e vedremo che la macchia non avrà lasciato traccia.