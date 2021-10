Settimana scorsa evidenziavamo come sul future italiano si fosse concretizzato lo scenario peggiore. Anche se come ripetiamo spesso, c’è sempre bisogna di una conferma del segnale per operare con le probabilità a favore.

Ancora una volta nella difficoltà il Ftse Mib Future tira fuori le unghie e riparte al rialzo. In poche sedute, quindi, le quotazioni hanno ripreso la strada del rialzo anche se, ancora una volta, si sono fermate su livelli che lasciano aperte tutte le opzioni.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Andiamo, quindi, ad analizzare in dettaglio il time frame giornaliero. L’unico che, vista la schizofrenia delle quotazioni, permette di tenere il polso della situazione. Nel medio e nel lungo periodo, invece, c’è calma piatta.

Ancora una volta nella difficoltà il Ftse Mib Future tira fuori le unghie e riparte al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 24 settembre il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 25.767 in rialzo dello 0,23% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al rialzo dell’1,87%

Time frame giornaliero

Settimana scorsa aveva indicato in area 24.830 come obiettivo del ribasso in corso. Dopo una seduta di inizio settimana in cui sembrava fosse in arrivo il peggio, le quotazioni sono ripartite al rialzo e, tra alti e bassi, si sono riportate nuovamente in area 25.800. Cosa accadrà in questa area sarà decisivo per il futuro del Ftse Mib Future.

Già in passato, infatti, questa area ha frenato l’ascesa della quotazioni e, quindi, sarà decisivo vede cosa accadrà. Chiusure giornaliere superiori a 25.800 far ripartire le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura dalla linea tratteggiata in area 27.430 e riportati nel riquadro rosso.

Time frame settimanale e mensile

Non c’è nulla da aggiungere a quanto scritto nelle settimane precedenti se non che la barra settimanale è stata di inside rispetto alla precedente. Un segnale da non trascurare.

Lo scenario rialzista e i livelli di supporto da monitorare in chiusura di time frame sono chiaramente indicati in figura.

Vista la chiusura mensile un commento su questo time frame. Le quotazioni hanno tentato di rompere al ribasso l’importantissimo supporto in area 25.000, senza, però, riuscirci. Quanto accadrà durante il mese di ottobre, quindi, sarà decisivo per le sorti di lungo periodo del Ftse Mib Future. La tenuta del supporto farà da trampolino di lancio verso gli obiettivi indicati in figura che vedono il ritorno in area 40.000. In caso contrario diventerebbe molto probabile un ritorno in area 21.700.