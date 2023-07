Dopo alcuni tentativi andati a vuoto, il Ftse Mib compie il passo decisivo verso una fase rialzista. Le quotazioni, infatti, rompono gli indugi creando le condizioni per una nuova fase rialzista che potrebbe condurle oltre i livelli pre Lehman&Brothers. Come sempre accade, però, non sempre sono tutte rose e fiori. Le difficoltà sono dietro l’angolo e bisogna esserne consapevoli per evitare di farsi trovare impreparati.

Il Ftse Mib compie il passo decisivo verso una fase rialzista: quali i probabili ostacoli? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il Ftse Mib Future sulla Borsa Italiana ha chiuso la seduta del 21 luglio con una seduta che ha visto un rialzo dello 0,14% a quota 28.937. La settimana ha chiuso al rialzo dello 0,60%.

Time frame giornaliero

Dopo numerosi tentativi le quotazioni sono riuscite ad avere la meglio sulla resistenza in aera 28.930 aprendo le porte a una continuazione del rialzo secondo lo scenario mostrato in figura. Certamente il break c’è stato, ma i rialzisti non possono ancora cantare vittoria. Basterebbe, infatti, un minimo ribasso con chiusura giornaliera inferiore a 28.930 per vanificare tutti gli sforzi fatti fino a ora dai tori. Decisive, quindi, potrebbero essere le prossime sedute per capire il futuro di breve/medio periodo del Ftse Mib Future.

Per una decisa inversione ribassista, invece, bisognerà attendere, in caso di mancata conferma del break, una chiusura giornaliera inferiore a 27.725.

Time frame settimanale

Sul settimanale le quotazioni hanno confermato l’importante dimostrazione di forza di cui parlavamo settimana scorsa. Tuttavia, non possiamo ancora dire che il pericolo sia alle spalle. Un’indicazione in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 29.233. In questo caso lo scenario più probabile potrebbe essere quello mostrato in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 27.350.

