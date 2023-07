Basta buttare i semi del melone: usali per preparare questa bevanda dolce e dissetante. Pronta in 5 minuti

Il melone è uno dei frutti più consumati in estate. Ricco di acqua e di sostanze nutritive preziose. Tutti mangiano solo la sua polpa: ma lo sai che anche i semi sono commestibili?

Sono talmente deliziosi che renderanno le tue ricette irresistibili. Inoltre, puoi utilizzarli per preparare una bevanda dolce e rinfrescante. Ecco gli ingredienti e i passaggi principali.

Fresco, zuccherino e profumato. Il melone è un frutto meraviglioso che puoi gustare non solo in estate, ma anche durante i mesi invernali.

Amato dai grandi e dai bambini, il melone avrebbe anche delle ottime proprietà nutrizionali. Importante è la presenza del potassio, utile alla salute del cuore e quella della vitamina A, ottima per la vista.

Da mangiare a fine pasto, oppure come spuntino, il melone è un frutto molto versatile. Infatti, la sua dolcezza si abbina perfettamente anche ai cibi salati.

Qualche esempio? Come non citare il classico antipasto prosciutto e melone. Una perfetta combinazione di sapori.

E ancora, hai mai assaggiato l’insalata di polpo con l’aggiunta del melone? Un piatto fresco, squisito e da gustare a pranzo o a cena.

Come utilizzarli in cucina

Ma lo sai che anche i semi del melone sono commestibili? Questa parte del frutto, viene solitamente scartata, senza sapere che vale davvero oro in cucina. Inoltre, è un concentrato di diverse sostanze nutritive perfette per la salute dell’organismo. Ma attenzione, non eccedere con il consumo di questi semi perché risultano abbastanza calorici.

Prima di utilizzarli devi necessariamente pulirli sotto l’acqua corrente ed eliminare tutti i filamenti.

Ora puoi tostarli in una padella antiaderente, aggiungere un filo di olio EVO e del sale (o altre spezie). Oppure lasciali cuocere in forno, a bassa temperatura e per pochi minuti. Una volta pronti, puoi unirli alle insalate o consumarli come snack. Se non hai aggiunto il sale, mangiali con lo yogurt o con il gelato.

Preparati in questo modo, i semi del melone acquistano un sapore davvero delizioso e una croccantezza unica.

Come conservarli? Devi solo sistemarli in un barattolo di vetro dotato di una chiusura ermetica.

Basta buttare i semi del melone ma prepara questa bevanda deliziosa

Non sembra vero, ma con questi semi puoi anche preparare una bevanda dissentiate, dolce e perfetta per l’estate.

Ti basteranno solo 3 ingredienti: la polpa del melone, i semi del melone e dell’acqua.

Ecco come procedere. Elimina la buccia del frutto e taglialo a cubetti. Lava i semi ed elimina i filamenti. Versa tutto in un mixer da cucina, aggiungi l’acqua e frulla.

Ora non ti resta che filtrare il succo ottenuto, utilizzando un colino oppure un canovaccio pulito.

In pochi minuti la tua bevanda sarà pronta. Devi solo lasciarla raffreddare in frigorifero. Se preferisci, puoi aggiungere dello zucchero o il dolcificante che più ti piace.

Quindi, basta buttare i semi del melone, ma usali per preparare questa bibita rinfrescante perfetta da bere nelle giornate più calde.

