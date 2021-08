Il film successo del 2019 ora su Netflix perfetto per il fine settimana

Se siamo alla ricerca di un film di qualità per goderci una serata in compagnia non dobbiamo cercare oltre. Infatti, è ora disponibile su streaming il più recente film di Tarantino accolto come mai prima d’ora. Questo è il film successo del 2019, ora disponibile su Netflix e perfetto per il fine settimana. Il cast e a dir poco stellare e la loro interpretazione non ci ha certo delusi. La trama è interessante e si inserisce nella trilogia del revisionismo storico di Tarantino. Questa, quindi, si basa su eventi storici realmente accaduti ma con qualche modifica. Questo è un film che dopo la sua proiezione al Festival di Cannes ha ricevuto una standing ovation di 7 minuti.

Il regista del film è il celeberrimo Quentin Tarantino che ha stupito il pubblico ancora una volta con il suo “C’era una volta…Hollywood”. Alla sua uscita nel 2019 abbattuto tutti i record precedenti del regista. Basti pensare che è il primo giorno della sua uscita in Italia ha raggiunto quasi il milione di euro al botteghino. Non solo il pubblico, ma anche la critica ha accolto la produzione in modo favorevole. Dietro al suo successo c’è anche la scelta di un cast di prim’ordine. Infatti i personaggi principali di Rick Dalton e Cliff Booth sono interpretati rispettivamente da Leonardo Di Caprio e Brad Pitt. Margot Robbie interpreta Sharon Tate e Emile Hirsch interpreta Jay Sebring.

Rick è un attore hollywoodiano che vede calare progressivamente la sua popolarità. Cliff è la sua controfigura e i due sono diventati degli amici inseparabili ormai da tanti anni. Cliff è un personaggio complicato, che nonostante la sua natura gentile finisce spesso nei guai. Assistiamo anche ha un diverbio avuto con Bruce Lee. Sarà proprio questa scena accostare al regista il divieto di apparire nei cinema cinesi.

Rick cerca in tutti i modi di evitare la discesa della sua carriera. Pensa che una possibilità sia fare amicizia con la sua nuova vicina di casa, Sharon Tate, e suo marito, il celebre regista Polanski. Nella storia però manca un altro personaggio, Charles Manson. Proprio come nella vita reale ha creato una setta spingendo i suoi accoliti ad azioni violente. Fra queste c’è proprio l’omicidio dell’attrice Sharon Tate. Nel film però le cose vanno un po’ diversamente e Cliff avrà un ruolo da giocare in tutto questo. Mentre seguiamo la trama quasi non ci accorgiamo dell’impegno che è stato messo nella scenografia. Questa è infatti ha ricreato alla perfezione il fascino di Hollywood e della Los Angeles degli anni 60.

