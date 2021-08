Il nostro Ufficio Sudi segnala che ci sono 3 titoli azionari sottovalutati che potrebbero iniziare a correre a Wall Street.

I mercati internazionali continuano a mostrare una buona forza rialzista e questo lascia presupporre nuovi rialzi anche per la prossima settimana.

Quali sono i livelli che manterranno questa view intatta?

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo in corso. Inversione rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 35.499. Ribassi duraturi solo con chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori a 34.690.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 14.966. Ribassi duraturi solo con chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori a 14.777.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista con una chiusura giornaliera inferiore a 4.474. Ribassi duraturi solo con chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori a 4.450.

3 titoli azionari sottovalutati che potrebbero iniziare a correre a Wall Street

I titoli in questione sono Cisco Systems, Citigroup e Intel Corporation (NASDAQ:INTC).

Cisco Systems, ultimo prezzo a 59,02. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 42,74 ed il massimo a 60,27. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 57,74, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 62,50/65,25. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 58,43. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 90 dollari per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti convergono invece intorno al prezzo di 59,75.

Citigroup, ultimo prezzo a 72,99. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 56,58 ed il massimo a 79,69. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 70,56, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 79,69/83,25. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 72,28. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 75 dollari per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti convergono invece intorno al prezzo di 83.

Intel Corporation, ultimo prezzo a 53,89. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 48,42 ed il massimo a 67,63. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura settimanale inferiore a 52,48, i prezzi potrebbero continuare a salire in poche settimane verso l’area di 60,50/67,63. Nel breve, pericolosa una chiusura giornaliera inferiore a 52,92. Fair value stimato dal nostro Ufficio Studi a 61 dollari per azione. Le raccomandazioni degli altri analisti convergono invece intorno al prezzo di 63,03.