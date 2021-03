Più della metà degli italiani sono in zona rossa e devono sottostare a tutte le restrizioni del caso. Dopo un anno di restrizioni abbiamo imparato a far passare il tempo per non annoiarsi, a stimolarci senza poter uscire di casa, a rendere fruttifere le lunghe ore in casa.

C’è chi si è messo a cucinare, chi ha riscoperto vecchi hobby artistici e chi si è dedicato alla lettura per cui prima non aveva tempo.

Spesso, però, a molti viene voglia di trascorrere del tempo davanti allo schermo, per guardare delle serie Tv oppure dei film. Oggi vogliamo parlare di un film perfetto per trascorrere un week end in zona rossa.

Un capolavoro da vedere assolutamente

Tra tutta la cinematografia mondiale esistono dei titoli che chiunque dovrebbe vedere almeno una volta nella vita. Esistono dei titoli che hanno fatto la storia del cinema e che sono importantissimi per chiunque voglia avere un minimo di cultura.

Uno degli autori più importanti è sicuramente il regista Bernardo Bertolucci, che ha firmato tra i film più importanti e belli della storia del cinema italiano e mondiale.

Tra i vari titoli che Bertolucci ha diretto citiamo “L’ultimo imperatore”, “Ultimo tango a Parigi”, film capolavori.

Oggi, però, vogliamo parlare di un film che è perfetto da guardare questo lungo week end di restrizioni pandemiche.

Il film perfetto per trascorrere un week end in zona rossa

Il film che vogliamo segnalare è “Novecento”, pellicola del 1976. Questo film ha un cast stellare ed è impreziosito da magistrali interpretazioni di Gerard Depardieu e Robert De Niro.

Il film narra la storia dei due protagonisti, amici sin dalla nascita e delle loro avventure attraverso il secolo.

É il film perfetto da guardare in un week end per la sua durata, 320 minuti, ovvero più di cinque ore, che però voleranno per la capacità del film di assorbirci ed emozionarci. Oltre a ricordarci storie familiari a noi note. Perché non sfruttare la zona rossa per riscoprire i classici?

