Il Dow Jones di Wall Street è tra i peggiori indici azionari al Mondo da inizio anno: cosa potrebbe accadere nel corso del 2023?

Era dall’agosto del 2020 che non si vedeva un rialzo trimestrale così importante. Il Dow Jones, infatti, ha guadagnato circa il 20%. Nonostante questo, però, il Dow Jones di Wall Street è tra i peggiori indici azionari al Mondo da inizio anno con un rialzo di solo lo 0,7%. Si potrebbe dire anche che è il peggiore al Mondo, visto gli indici azionari che hanno peggio. Solo i mercati russi, brasiliani, tailandesi e indiani, infatti, sono riusciti a fare peggio del Dow Jones. Anche il NASDAQ e lo S&P500 sono stati particolarmente brillanti. In questa classifica da inizio anno, infatti, il NASDAQ occupa la decima posizione e lo S&P500 la quattordicesima. Fatta questa premessa, cosa potrebbe accadere nel corso del 2023?

Secondo il frattale previsionale la prima parte del 2023 dovrebbe essere tutto al rialzo. La seconda parte dell’anno, invece, dovrebbe avere un andamento laterale rialzista.

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 20 gennaio a quota 33.375,49, in rialzo dell’1% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al ribasso del 2,70%.

Prima di procedere riportiamo quanto scritto qualche settimana fa sulle prospettive di lunghissimo periodo (time frame mensile)

Allo stato attuale le quotazioni del Dow Jones sono in bilico tra rialzo e ribasso. Ci sono, infatti, tue livelli ben identificati oltre i quali potrebbe scattare un forte movimento direzionale. Una chiusura mensile superiore a 35.819 potrebbe favorire un allungo fino in area 50.000. In caso contrario il ribasso potrebbe riportare le quotazioni in area 25.600.

Da notare che le medie potrebbero essere sul punto di incrociare al rialzo.