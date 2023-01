Cancro e Bilancia in questo momento dell’anno sono decisamente sulle montagne russe.

Se invece appartieni al segno che andremo a vedere in questo articolo, preparati a qualche settimana di fortuna, soldi e successo. Attenzione che non parliamo del solito e felice Ariete, segno che è già partito alla riscossa, ma di qualcuno che ha Giove come protettore e sponsor delle prossime settimane.

La Bilancia è in questo momento il segno più bersagliato dalla sfortuna

Caro Lettore, se appartieni al segno della Bilancia, non abbatterti se il momento è particolarmente negativo. Tra tutti i segni sei forse quello che sta pagando maggiormente lo scotto di inizio anno. Ma le cose vedrai che cambieranno, anche se non immediatamente. In questo momento hai difficoltà in amore, con qualche incomprensione, ma soprattutto al lavoro, dove non corre buon sangue con qualche collega. Le stelle ti consigliano in ogni caso di tirare fuori l’armatura e prepararti a vivere le prossime settimane da cavaliere indomito. Rilassandoti magari con la visione di un film che sta spopolando e raccogliendo enormi consensi!

Se la Bilancia attraversa un momento di difficoltà, mentre vedremo poi cosa accade al Cancro, periodo d’oro per il Toro. Grandi soddisfazioni professionali in arrivo, con Giove che protegge l’ambito lavorativo. Per tutti coloro che hanno voglia di nuove sfide, il 2023 potrebbe essere l’anno giusto. Se negli anni scorsi hai seminato, ecco che arriva finalmente il momento di raccogliere. Preparati ad avanzamenti di carriera, promozioni e successi economici proprio in ambito professionale. Molto bene anche in campo amoroso, dove soprattutto a primavera, Venere favorirà nuovi incontri e solidità sentimentale per le relazioni longeve.

Il Cancro sembra una macchina di Formula 1 ferma alla prima curva

Bruttissimo momento per Cancro e Bilancia ma se sei di questo segno, ecco che la fortuna è in arrivo, come abbiamo appena visto. Eccoci alla fine se sei del segno del Cancro e ti senti come una macchina di Formula 1 che si è fermata alla prima curva. Periodo davvero di difficoltà questo se appartieni al segno del Cancro, perché cominci già a farti delle domande con l’anno nuovo. Qualcosa non va in ambito lavorativo, ma anche i sentimenti non sono più solidi come prima. In attesa di ottenere tutte le risposte che vuoi, il consiglio delle stelle è quello di mettere ordine alla propria vita. Nel caos, bisogna dare delle priorità assolute, tagliando i rami secchi e preparandoti a dei probabili cambiamenti in primavera. Se non appartieni alla fine a nessuno di questi 3 segni, allora potresti essere il protagonista delle prossime settimane.