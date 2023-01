Secondo alcune indagini nel 2019 l’evasione fiscale e contributiva ha raggiunto la percentuale del 4,1% del PIL pari a 99,2 miliardi di euro. Il picco era stato raggiunto a 6,2% nell’anno 2014. Le tasse che tendono a essere più evase sono l’IRPEF (lavoro autonomo), IRES, IVA, IRAP. In maniera ridotta le tasse sulle locazioni, il canone Rai, IMU e TASI. Ma chi sono i grandi evasori? Ecco la lista completa di chi evade le tasse in Italia. Scopri se ci sei anche tu!

7 Italiani su 10 sono favorevoli a ricercare e stanare gli evasori fiscali, ma molti reputano che i Governi degli ultimi anni abbiano fatto davvero poco per risolvere il problema.

I motivi principali per cui si evade secondo alcune indagini sono i seguenti:

alta pressione fiscale, mancanza di cultura della legalità fiscale. Seguono poi controlli insufficienti e attesa per i condoni, ecc.

Da anni si discute sull’argomento e si cerca una soluzione. C’è chi è a favore della circolazione del contante, chi meno, perché reputa che “questo sia quasi il male magnum”. In questo articolo non vogliamo indicare le possibili soluzioni perchè non è il nostro compito. Vogliamo fare altro. Lo scopo infatti è quello di stilare “una sorta di cartina geografica dell’evasione”.

Chi sono gli evasori in Italia? E tu che ci stai leggendo, paghi tutte le tasse?

O sei anche tu fra i furbetti?

Andiamo a vedere cosa dicono le statistiche.

Ai primi posti fra le regioni troviamo Calabria e Campania che rappresentano quasi il 20% a livello nazionale. Lombardia e Friuli Venezia Giulia occupano gli ultimi posti con una percentuale dell’11%.

Le città dove si evade di più sono Crotone, Agrigento e Cosenza: la percentuale raggiunge oltre il 40%. In coda Torino, Parma e Milano con una percetuale che si aggira fra il 12 e il 14%.

Chi tende a evadere di più secondo gli istituti di indagine?

La percentuale più alta riguarda i lavoratori autonomi e fra questi: chi fa ripetizioni private, artigiani come elettricisti, falegnami, fabbri, idraulici e muratori.

Chi evade di meno?

Commercialisti, notai e veterinai.

Per quanto riguarda bar e ristoranti, alcune indagini stabiliscono che viene battuto lo scontrino solo nel 50% dei casi.

Una curiosità

Nel settore della Sanità evade “il 34% dei medici specialisti e dei dentisti, il 40% degli psichiatri/psicologi, il 38% dei dietologi e dei nutrizionisti, il 25,3% dei veterinari.” Le farmacie invece evadono solo il 2,3%.

Come si evade?

Mancata emissione della fattura o scontrino, oppure con importo degli stessi diminuito.

