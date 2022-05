In cucina la fantasia è l’arma vincente, solo attraverso questa dote riusciremo a recuperare tutto il cibo che avanza in frigorifero, evitando così inutili sprechi. Riciclare nelle ricette degli ingredienti di recupero, inoltre, è una scelta che potrebbe riempire il salvadanaio, risparmiando non poco sulla spesa settimanale e mensile.

Potenzialmente, potremmo riciclare tantissimi alimenti, basterebbe semplicemente un poco di inventiva per creare dal nulla una cena o un pranzo sfizioso. Non potremo soltanto riutilizzare i cibi salati ma anche quelli dolci e golosi.

Oltre tiramisù e torte morbide, con il mascarpone avanzato stupiamo tutti con queste 4 idee golose dolci e salate

Può capitare di acquistare confezioni convenienza di mascarpone, utili a preparare squisiti tiramisù, classici o più fantasiosi. Poi, però, capita di non usarle del tutto oppure impiegare il mascarpone solo negli impasti di torte, perché è ottimo per sostituire le parti grasse, come l’olio o il burro, ottenendo un risultato sorprendente.

Invece di buttare via quello che non siamo riusciti a utilizzare, potremo creare delle incredibili ricette. Per dare vita a un delicato dessert fresco e ideale per questa stagione, da mangiare al cucchiaio oppure come farcitura, velocissimo da fare.

Quindi, mescoliamo semplicemente quello che avanza del mascarpone. Per ogni 200 grammi aggiungiamo 2 cucchiaini di limoncello, 50 gr di zucchero a velo e il succo di un limone. Mescoliamo con un cucchiaio di legno o con una frusta elettrica e poi facciamo riposare in frigo. Sfruttiamo la crema per arricchire torte o serviamola in una coppa fredda con della frutta fresca sopra.

In alternativa, usiamola per la preparazione di mini cheesecake con la classica base di biscotto e burro. Mescoliamo la stessa quantità di formaggio spalmabile, mascarpone e pochi cucchiai di zucchero e versiamolo sulla base croccante. Per un gusto più deciso aggiungiamo anche del caffè espresso e, infine, facciamo raddensare il nostro dolce in frigorifero e decoriamo con scaglie di cioccolato o frutta secca.

Un primo e un secondo

Oltre tiramisù e torte morbide e dolci al cucchiaio, potremmo mettere in tavola dei piatti salati con il mascarpone, come ad esempio una pasta o un risotto. Usiamola per addensare delle pennette con formaggi misti e speck, aggiungendola in padella solo a fine cottura, il suo gusto delicato avvolgerà il palato.

Come antipasto o secondo, invece, facciamo dei roll saporiti. Tagliamo per lungo delle strisce sottili di zucchine e grigliamole velocemente, poi aspettiamo che si raffreddino. In una ciotola mescoliamo mascarpone, sale, pepe e un trito di erba cipollina e timo. Componiamo gli involtini arrotolando dentro le zucchine una noce di mascarpone e del salmone affumicato, il risultato sarà delizioso.

