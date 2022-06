Il denaro fa girare il Mondo, per questo motivo sarebbe utile vedere questi famosi 5 film sui soldi

Niente funziona senza soldi e c’è una disparità e una iniquità incredibile tra i poveri assoluti e persone incommensurabilmente ricche. Il denaro fa girare il Mondo, è inutile negarlo.

Alcune persone hanno più soldi di alcuni Stati e possono influenzare la politica attraverso le proprie donazioni o persino mettere in ginocchio un Paese.

Dell’importanza del denaro si sta rendendo conto anche il cinema. Di recente Hollywood si sta occupando molto di più del Mondo finanziario, degli investimenti e dei meccanismi dietro di essi.

Ci siamo guardati intorno e abbiamo raccolto i 5 migliori film sull’argomento.

Il primo classico film finanziario è Wall Street, del 1987. Questo film parla del giovane, emergente agente di cambio Bud Fox, il quale incontrando lo speculatore Gordon Gekko, crede di aver realizzato i suoi sogni. Insieme a Gekko, Fox inizialmente guadagna milioni di dollari, fino a quando la compagnia aerea per cui lavora suo padre non viene minacciata dalla speculazione. A quel punto Fox sceglie la morale e fa in modo che Gekko venga processato.

Il secondo film è The Wolf of Wall Street, con Leonardo Di Caprio, basato sulla storia vera del broker Jordan Belfort, che ha avuto una carriera fulminea a Wall Street nei primi anni ’90 grazie al suo talento nelle vendite. Avido, spietato e assetato di potere, Belfort conduce una vita di lusso, sesso e droga mentre evade le tasse e si impegna in accordi semi-legali nella sua ricerca per accumulare ancora più ricchezza, finché l’FBI non lo scopre.

Il terzo film da guardare assolutamente è The Big Short. Qui viene spiegata la crisi finanziaria globale del 2008, attorniata da una storia emozionante. È l’anno 2005, le aziende e i privati ​​stanno consumando e investendo quanto più possono, i prezzi degli immobili stanno salendo alle stelle, ma tutto tramite prestiti. Tuttavia, un gruppo di banchieri d’investimento, analizzando quanto sia instabile la “bolla immobiliare”, decide di utilizzare questa conoscenza e di “scommettere” contro il mercato immobiliare con tutti i loro risparmi in borsa. Il finale è mozzafiato.

American Psycho (2000). Di giorno, Patrick Bateman è un agente di cambio di Wall Street di grande successo, ricco, bello e di bell’aspetto. Ma le apparenze ingannano, Bateman è un uomo superficiale e senza alcuna emozione. Uno psicopatico che di notte diventa un serial killer, massacrando prostitute a caso. American Psycho disegna un’immagine cruda dell’alta finanza, in cui la moralità non ha posto e gli psicopatici celebrano un successo dopo l’altro. Da vedere.

Il quinto e ultimo film da guardare si intitola Goldman Sachs – Una banca gestisce il Mondo (documentario, 2013).

Goldman Sachs non è una banca normale, ma un impero con un patrimonio di oltre 700 miliardi di euro. Il giornalista Jérôme Fritel ha trascorso un anno ricercando e intervistando rappresentanti della grande banca per conto della stazione televisiva ARTE. Il risultato è un quadro scioccante di un potere finanziario che manipola e specula spietatamente senza doverne mai affrontare le conseguenze né darne conto.

