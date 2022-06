In estate, le temperature elevate possono essere davvero insopportabili e spesso ci manca la voglia di cucinare. Quando le giornate sono molto calde, può essere utile preparare piatti freschi e leggeri per soddisfare il palato. L’insalata di riso è il piatto simbolo dell’estate perché con il suo sapore travolgente conquista grandi e piccini. Prepararla è molto semplice e possiamo impreziosirla come più ci piace usando tanti ingredienti diversi. L’insalata di riso classica si prepara cuocendo il riso e aggiungendo un mix di verdure sott’olio, cubetti di prosciutto cotto o tonno e del formaggio. Oggi invece vogliamo proporre un’idea sfiziosa e particolare per realizzare un’insalata di riso dal sapore incredibile. Per arricchirla useremo delle verdure di stagione e un altro ingrediente che le darà un tocco unico e speciale.

Ingredienti

100 g di riso basmati;

1 patata media;

1 carota;

70 g di piselli;

1 cetriolo;

2 cucchiai di maionese;

sale q.b.;

pepe nero q.b.

Davvero strepitosa l’insalata di riso dell’estate da preparare con patate, carote e piselli e un ingrediente segreto dal gusto incredibile

Per realizzare questa particolare insalata di riso, puliamo tutte le verdure. Quindi laviamo e sbucciamo la carota, la patata e il cetriolo. Facciamo cuocere in abbondante acqua la patata e la carota per circa 20 minuti e a metà cottura aggiungiamo i piselli. Intanto, tagliamo il cetriolo a cubetti e teniamolo da parte.

Nel frattempo, facciamo cuocere il riso in una pentola con acqua leggermente salata. Mentre il riso cuoce, scoliamo le verdure e passiamole sotto l’acqua fredda. Tagliamo a cubetti la patata e la carota ed uniamola ai piselli e ai cetrioli in un recipiente capiente. Dopo 10 minuti di cottura scoliamo il riso ancora al dente e lasciamolo intiepidire. Il riso al dente è fondamentale per ottenere un buon risultato ed evitare che i chicchi si attacchino l’uno all’altro.

Uniamo il riso alle verdure ed aggiungiamo 2 cucchiai generosi di maionese. Spolverizziamo con il pepe nero ed amalgamiamo per bene tutti gli ingredienti.

Consigli

Davvero strepitosa l’insalata di riso dell’estate da preparare con tante verdure fresche, anziché utilizzare quelle sott’olio. Carote e piselli sono ortaggi di stagione molto freschi e colorati che danno un tocco di gusto in più alla pietanza. Questo piatto unico può ricordare l’insalata russa perché utilizziamo un mix di verdure fresche e la maionese. Il risultato sarà un piatto fresco ed irresistibile.

Possiamo prepararlo e consumarlo il giorno dopo se lo conserviamo nel frigorifero. Se abbiamo ospiti a pranzo, possiamo servirla in coppette monoporzione e guarnire il tutto con qualche foglia di prezzemolo fresco ed una fettina di limone. Infine, nulla ci vieta di preparare la maionese in casa. Basterà mettere in un frullatore ad immersione un uovo, 200 millilitri di olio di semi di girasole e un cucchiaio di succo di limone. Aggiungiamo un pizzico di sale e lavoriamo il composto per 2 minuti ottenendo così una maionese densa e vellutata.

