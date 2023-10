Con un ribasso di circa il 10% le azioni Carel Industries hanno registrato la peggiore performance tra le prime 100 azioni per capitalizzazione di Piazza Affari. Per capire la portata del ribasso basti pensare che era da gennaio 2021 che non si registrava un crollo così importante. A questo punto, ci si chiede, ma il crollo di Carel Industries è giustificato dai fondamentali? Cosa dice l’analisi grafica? E gli analisti che coprono il titolo? Le risposte nel prosieguo di questo articolo.

Le raccomandazioni degli analisti

Secondo i tre analisti che coprono il titolo Carel Industries, le quotazioni sono fortemente sottovalutate. Come si vede dal grafico, infatti, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di oltre il 40%. L’aspetto estremamente interessante è che anche nello scenario più pessimistico le azioni Carel Industries sono sottovalutate di oltre il 38%.

Per quel che riguarda la raccomandazione, poi, la media è Compra. Si arriva a questo risultato considerando una raccomandazione Compra Adesso e due Mantieni.

Le indicazioni che arrivano dai fondamentali

Da questo punto di vista le prospettive non sono molto rosee. Qualunque sia l’indicatore utilizzato, infatti, le azioni Carel Industries risultano essere sopravvalutate. Ad esempio, con un valore aziendale stimato di 3,52 volte il fatturato dell’esercizio in corso, la società sembra avere una forte valorizzazione.

Anche il valore contabile per azione esprime una forte sottovalutazione. Questo indicatore, infatti, è pari a circa 2 € a fronte di un titolo azionario che vale circa 20 €.

Il crollo di Carel Industries è giustificato dai fondamentali? Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Carel Industries (MIL:CRL) hanno chiuso la seduta del 18 ottobre a 19,86 €, in ribasso del 9,52% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è ribassista e al momento non ci sono solidi supporti sui quali contare per una pronta ripresa. Un segnale in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 22,05 €. In caso contrario il ribasso potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura.

