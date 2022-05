Con il crollo in Borsa dei colossi hi tech, i risparmiatori italiani devono preoccuparsi, oppure per loro si apre un’opportunità unica? Questi titoli campioni di rialzi negli ultimi anni, oggi sono a prezzi da saldo. L’attuale correzione può rappresentare un’occasione di acquisto in vista di una nuova fase rialzista? Ecco i segnali che ci potrebbero indicare il ritorno alla crescita dei prezzi di questi titoli.

FAAG è un acronimo che probabilmente a chi non è esperto di mercati azionari non dice molto. Eppure questo acronimo ha fatto la ricchezza di molti piccoli investitori specialmente nel periodo del Covid. FAAG è l’acronimo delle iniziali dei 4 più importanti titoli hi-tech quotati sulla Borsa americana. Sono Facebook, Amazon, Apple e Google.

Questi titoli negli ultimi anni hanno realizzato delle performance che definire incredibili è riduttivo. Nel periodo della pandemia moltissimi piccoli investitori hanno riversato i loro soldi su queste azioni spingendole a valutazioni vertiginose. Tuttavia da inizio anno la magia sembra essersi svanita. Tutte queste azioni da inizio del 2022 hanno perso molto terreno rispetto ai massimi, in particolare nelle ultime settimane. Nella sola seduta di giovedì 5 maggio queste azioni hanno perso tra il 4% e il 5%.

Il crollo di Borsa dei colossi high tech deve allarmare i risparmiatori italiani oppure è una grande opportunità di guadagno?

Facebook è in ribasso dal mese di settembre dello scorso anno. Dal massimo di settembre 2021 al minimo di aprile scorso, anche minimo dell’anno, il titolo ha perso oltre il 50%. I livelli da monitorare sono area 240 dollari al rialzo e 165 dollari al ribasso. Il ritorno dei prezzi sopra 240 dollari potrebbe aprire la strada ad una nuova fase rialzista di lungo periodo. Un calo sotto 165 dollari potrebbe spingere i prezzi fino in area 110-120 dollari.

Anche il crollo di Borsa di Amazon potrebbe rappresentare una grande opportunità di guadagno. Il titolo si trova sui minimi dell’anno e dai massimi di novembre 2021 ai minimi attuali, ha perduto quasi il 40%. I livelli da monitorare sono 2.000 dollari al ribasso e 2.700 dollari al rialzo. Una discesa sotto 2.000 dollari potrebbe spingere il titolo al primo target in area 1.400/1.500 dollari. Una chiusura settimanale dei prezzi sopra 2.700 dollari potrebbe aprire la strada verso i 3.000 dollari e verso una nuova fase rialzista.

Apple per ora ha mostrato maggiore resistenza all’ondata ribassista rispetto ai due titoli precedenti. Ai livelli attuali l’azione ha perduto meno del 20% dai massimi di gennaio. I due livelli da tenere sotto osservazione sono 140 dollari al ribasso e 185 dollari al rialzo. Una discesa dei prezzi sotto 140 dollari potrebbe spingere il titolo al primo target in zona 110 dollari. Al rialzo il superamento di quota 185 dollari potrebbe spingere l’azione rapidamente a 200 dollari.

Le opportunità di una delle società più conosciute al Mondo

Infine Google (GOOG), in Borsa quotata col nome di Alphabet. Anche questo titolo ha retto meglio ai ribassi del mercato rispetto ad Amazon e Facebook. I prezzi dal massimo di gennaio ai valori al momento dell’analisi, sono calati di circa il 25%. Per Google i livelli da tenere sotto osservazione sono 2.250 dollari al ribasso e 2.500 dollari al rialzo. Una discesa sotto 2.250 dollari potrebbe spingere i prezzi fino in zona 2.000 dollari. Al rialzo una chiusura settimanale sopra 2.500 dollari aprirebbe la strada verso il raggiungimento dei precedenti massimi in area 3.000 dollari. Il superamento di quota 3.050 dollari potrebbe spingere il titolo verso una nuova fase rialzista.

Un risparmiatore accorto potrebbe sfruttare queste quotazioni per mettere in atto una strategia di acquisto in ottica di medio o lungo periodo. Con un orizzonte di 3/5 anni probabilmente si potrebbero cogliere importanti guadagni, in base alle performance precedenti.

