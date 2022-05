Il raggiungimento degli obiettivi ribassisti ha rafforzato il titolo CIR. Quale potrebbero essere le aspettative future?

Nel precedente report avevamo indicato in area 0,31 euro un porto sicuro dove le quotazioni sarebbero potute approdare e dal quale salpare nuovamente al rialzo. Tutto è andato come da previsione e il raggiungimento degli obiettivi ribassisti ha rafforzato il titolo CIR.

Tutto è molto chiaro guardando il grafico delle quotazioni riportato qui di seguito. Dopo un minimo segnato in area 0,33 euro, il titolo è ripartito al rialzo guadagnando in 2 settimane il 25% circa. Adesso, però, sono circa 10 settimane che le quotazioni sono bloccate all’interno di un trading range molto stretto individuato dai livelli 0,4016 euro – 0,4129 euro. Solo la rottura in chiusura settimanale di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Una chiusura settimanale superiore a 0,4129 euro potrebbe spingere il titolo verso il II obiettivo di prezzo in area 0,431 euro. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 0,4785 euro.

Al ribasso, invece, l’obiettivo più vicino e più probabile potrebbe trovarsi in area 0,3835 euro. La definitiva rottura di questo livello in chiusura settimanale aprirebbe le porte a un’inversione ribassista che potrebbe, con elevate probabilità, portare a segnare nuovi minimi inferiori a 0,33 euro. Viceversa, la tenuta di questo livello potrebbe portare a un’inversione rialzista i cui obiettivi potranno essere calcolati solo dopo che il movimento di cambio tendenza è completato.

La valutazione del titolo CIR

Qualunque sia l’indicatore utilizzato, la valutazione basata sui multipli di mercato esprime un titolo sottovalutato di circa il 20%. Viceversa,

Secondo gli analisti il giudizio medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione di poco inferiore al 40%.

Prima di concludere ricordiamo un aspetto molto interessante di CIR che è quello legato alle prospettive di crescita degli utili che sono attesi crescere mediamente di circa il 20% all’anno per i prossimi tre anni.

Il titolo CIR (MILCIR) ha chiuso la seduta del 9 maggio in ribasso dell’1,09% rispetto alla seduta precedente a quota 0,407 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

